https://ria.ru/20201204/most-1587602529.html

Спасатели рассказали о сложностях очистки моста на остров Русский

Спасатели рассказали о сложностях очистки моста на остров Русский

Спасатели, занимающиеся очисткой ото льда вант и пилонов моста на остров Русский во Владивостоке, рассказали, что сложнее всего в этой работе – перебороть страх РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T05:31

2020-12-04T05:31

2020-12-04T05:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Спасатели, занимающиеся очисткой ото льда вант и пилонов моста на остров Русский во Владивостоке, рассказали, что сложнее всего в этой работе – перебороть страх из-за отсутствия опор на большой высоте, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Он рассказал, что еще 5-6 спасателей обеспечивают страховку, снаряжение и оборудование альпинистов."Работать тяжело, потому что высота очень большая – 324 метра! Всё это осложняется очень сильным ветром. Бывает страшно, иногда работа затрудняется сложным доступом к конструкциям моста, но работу нужно выполнять и мы её выполняем", - говорит спасатель ДВРПСО МЧС России Кирилл Ялынычев.За минувшие двое суток силами спасателей-альпинистов расчищены от наледи более 4000 квадратных метров поверхности пилонов и 16 вант. Осталось очистить ото льда около 20 вант и 6500 квадратных метров пилонов. На мосту работают спасатели из Хабаровска и Владивостока. По завершению работ 4 декабря спасатели, вероятно, назовут точную дату открытия моста.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров.Открытие моста много раз переносили, в четверг сообщалось, что очистка вант займет еще пять дней. Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.

https://ria.ru/20201202/tsiklon-1587302223.html

https://ria.ru/20201202/mosty-1587264990.html

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), общество