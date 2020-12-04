Спасатели рассказали о сложностях очистки моста на остров Русский
05:31 04.12.2020 (обновлено: 05:57 04.12.2020)
© Фото : МЧС РоссииСпасатели-альпинисты Дальневосточного регионального отряда МЧС России во время очистки ото льда вант Русского моста во Владивостоке
© Фото : МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Спасатели, занимающиеся очисткой ото льда вант и пилонов моста на остров Русский во Владивостоке, рассказали, что сложнее всего в этой работе – перебороть страх из-за отсутствия опор на большой высоте, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Сейчас работа движется гораздо быстрее, чем неделю назад, когда она начиналась. Технически было несложно, но нужно было перебороть страх, потому что, когда ты под собой не чувствуешь опору, это довольно сильно давит на психику. Мы все с этим быстро справились, приноровились к работам и дело пошло ловчее. Основные альпинисты "вывешиваются" за пилон, на ванты, работают в свободном пространстве", - отмечает спасатель 1 класса ДВРПСО Иван Алёхин, чьи слова приводятся в сообщении.
Он рассказал, что еще 5-6 спасателей обеспечивают страховку, снаряжение и оборудование альпинистов.
"Работать тяжело, потому что высота очень большая – 324 метра! Всё это осложняется очень сильным ветром. Бывает страшно, иногда работа затрудняется сложным доступом к конструкциям моста, но работу нужно выполнять и мы её выполняем", - говорит спасатель ДВРПСО МЧС России Кирилл Ялынычев.
За минувшие двое суток силами спасателей-альпинистов расчищены от наледи более 4000 квадратных метров поверхности пилонов и 16 вант. Осталось очистить ото льда около 20 вант и 6500 квадратных метров пилонов. На мосту работают спасатели из Хабаровска и Владивостока. По завершению работ 4 декабря спасатели, вероятно, назовут точную дату открытия моста.
2 декабря, 11:37Циклон повредил свыше 80% электросетей на острове Русском
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров.
Открытие моста много раз переносили, в четверг сообщалось, что очистка вант займет еще пять дней. Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.