https://ria.ru/20201204/moshenniki-1587608987.html

Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт

Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли новый способ выманивать у россиян данные банковских карт, сообщила пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:43

2020-12-04T08:43

2020-12-04T15:39

втб

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники нашли новый способ выманивать у россиян данные банковских карт, сообщила пресс-служба ВТБ.Они стали рассылать фальшивые уведомления о долгах за ЖКХ, в которых указаны реквизиты для оплаты несуществующих долгов.Если клиент игнорировал уведомление, звонили "из управляющей компании" и пытались убедить жертву в наличии "долга по квартплате".Кроме того, злоумышленники предлагали сверить данные карты, с которой проводились предыдущие платежи, и совершить текстовую транзакцию с помощью СМС-сообщения.Вице-президент ВТБ Алексей Киричек напомнил, что информация о задолженности по ЖКХ всегда доступна гражданам в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг, и рекомендовал проверить корректность полученных сведений. Нужно также учитывать, что, как правило, подобный перерасчет происходит по итогам всего календарного года, то есть не ранее января.

https://ria.ru/20201117/moshenniki-1585000292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, общество