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Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ выманивать у россиян данные банковских карт, сообщила пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:43
2020-12-04T15:39
втб
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники нашли новый способ выманивать у россиян данные банковских карт, сообщила пресс-служба ВТБ.Они стали рассылать фальшивые уведомления о долгах за ЖКХ, в которых указаны реквизиты для оплаты несуществующих долгов.Если клиент игнорировал уведомление, звонили "из управляющей компании" и пытались убедить жертву в наличии "долга по квартплате".Кроме того, злоумышленники предлагали сверить данные карты, с которой проводились предыдущие платежи, и совершить текстовую транзакцию с помощью СМС-сообщения.Вице-президент ВТБ Алексей Киричек напомнил, что информация о задолженности по ЖКХ всегда доступна гражданам в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг, и рекомендовал проверить корректность полученных сведений. Нужно также учитывать, что, как правило, подобный перерасчет происходит по итогам всего календарного года, то есть не ранее января.
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втб, общество

Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт

08:43 04.12.2020 (обновлено: 15:39 04.12.2020)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мошенники нашли новый способ выманивать у россиян данные банковских карт, сообщила пресс-служба ВТБ.
Они стали рассылать фальшивые уведомления о долгах за ЖКХ, в которых указаны реквизиты для оплаты несуществующих долгов.

"Если клиент начинал процесс оплаты онлайн и вводил реквизиты своей карты на сайтах, куда вели ссылки из письма, то мошенники получали доступ к его банковскому счету", — уточнил представитель банка.

Если клиент игнорировал уведомление, звонили "из управляющей компании" и пытались убедить жертву в наличии "долга по квартплате".
Кроме того, злоумышленники предлагали сверить данные карты, с которой проводились предыдущие платежи, и совершить текстовую транзакцию с помощью СМС-сообщения.
Вице-президент ВТБ Алексей Киричек напомнил, что информация о задолженности по ЖКХ всегда доступна гражданам в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг, и рекомендовал проверить корректность полученных сведений. Нужно также учитывать, что, как правило, подобный перерасчет происходит по итогам всего календарного года, то есть не ранее января.
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