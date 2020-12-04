Партия Санду опротестовала сокращение полномочий президента
12:30 04.12.2020 (обновлено: 12:31 04.12.2020)
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду перед началом пресс-конференции в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Партия "Действие и солидарность", которой руководит избранный президент Молдавии Майя Санду, обратилась в Конституционный суд, чтобы опротестовать решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из подчинения главе республики, сообщил депутат политформирования Сергей Литвиненко.
Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это в четверг парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу.
"Мы обратились в Конституционный суд с вопросом о неконституциональности закона, согласно которому Служба информации и безопасности выведена из-под управления президентом Молдавии. Также мы запросили приостановить действие этого закона до тех пор, пока не будет вынесен вердикт суда", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.
Он заявил, что необходимо остановить любые "отступления от принципов демократии и верховенства закона".