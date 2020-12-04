https://ria.ru/20201204/moldaviya-1587649012.html

Партия Санду опротестовала сокращение полномочий президента

Партия Санду опротестовала сокращение полномочий президента

Партия "Действие и солидарность", которой руководит избранный президент Молдавии Майя Санду, обратилась в Конституционный суд, чтобы опротестовать решение... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:30

2020-12-04T12:30

2020-12-04T12:31

сергей литвиненко

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Партия "Действие и солидарность", которой руководит избранный президент Молдавии Майя Санду, обратилась в Конституционный суд, чтобы опротестовать решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из подчинения главе республики, сообщил депутат политформирования Сергей Литвиненко.Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это в четверг парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу."Мы обратились в Конституционный суд с вопросом о неконституциональности закона, согласно которому Служба информации и безопасности выведена из-под управления президентом Молдавии. Также мы запросили приостановить действие этого закона до тех пор, пока не будет вынесен вердикт суда", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.Он заявил, что необходимо остановить любые "отступления от принципов демократии и верховенства закона".

https://ria.ru/20201204/sandu-1587646471.html

https://ria.ru/20201204/moldaviya-1587636364.html

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сергей литвиненко, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире