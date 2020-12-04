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https://ria.ru/20201204/moldaviya-1587649012.html
Партия Санду опротестовала сокращение полномочий президента
Партия Санду опротестовала сокращение полномочий президента
Партия "Действие и солидарность", которой руководит избранный президент Молдавии Майя Санду, обратилась в Конституционный суд, чтобы опротестовать решение... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:30
2020-12-04T12:31
сергей литвиненко
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Партия "Действие и солидарность", которой руководит избранный президент Молдавии Майя Санду, обратилась в Конституционный суд, чтобы опротестовать решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из подчинения главе республики, сообщил депутат политформирования Сергей Литвиненко.Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это в четверг парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу."Мы обратились в Конституционный суд с вопросом о неконституциональности закона, согласно которому Служба информации и безопасности выведена из-под управления президентом Молдавии. Также мы запросили приостановить действие этого закона до тех пор, пока не будет вынесен вердикт суда", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.Он заявил, что необходимо остановить любые "отступления от принципов демократии и верховенства закона".
https://ria.ru/20201204/sandu-1587646471.html
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сергей литвиненко, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Партия Санду опротестовала сокращение полномочий президента

12:30 04.12.2020 (обновлено: 12:31 04.12.2020)
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду перед началом пресс-конференции в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду перед началом пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Партия "Действие и солидарность", которой руководит избранный президент Молдавии Майя Санду, обратилась в Конституционный суд, чтобы опротестовать решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из подчинения главе республики, сообщил депутат политформирования Сергей Литвиненко.
Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это в четверг парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу.
Участники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
12:16
Санду заявила, что Молдавии нужен новый парламент
"Мы обратились в Конституционный суд с вопросом о неконституциональности закона, согласно которому Служба информации и безопасности выведена из-под управления президентом Молдавии. Также мы запросили приостановить действие этого закона до тех пор, пока не будет вынесен вердикт суда", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook.
Он заявил, что необходимо остановить любые "отступления от принципов демократии и верховенства закона".
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
11:36
Додон выступил против сокращения полномочий президента Молдавии
 
Сергей ЛитвиненкоМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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