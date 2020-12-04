https://ria.ru/20201204/mizulina-1587636860.html

Мизулина обратится в Zoom из-за сообществ по срыву онлайн-уроков

Мизулина обратится в Zoom из-за сообществ по срыву онлайн-уроков

Хулиганские сообщества школьников по срыву онлайн-уроков обнаружены в мессенджере Telegram и в соцсетях Twitter и Вконтакте, сообщила РИА Новости глава Лиги... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:37

2020-12-04T11:37

2020-12-04T11:44

telegram (приложение)

лига безопасного интернета

снг

красноярский край

рязанская область

twitter

украина

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хулиганские сообщества школьников по срыву онлайн-уроков обнаружены в мессенджере Telegram и в соцсетях Twitter и Вконтакте, сообщила РИА Новости глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, уточнив, что обратится в Zoom с предложением усовершенствовать настройки трансляций в связи со сложившейся ситуацией."Волонтёры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили целый ряд крупных сообществ в мессенджере Telegram и соцсетях Twitter и Вконтакте, которые создали школьники из России, Украины и стран СНГ для срыва дистанционных уроков. В этих сообществах дети обмениваются или продают друг другу ссылки на онлайн-трансляции уроков. Также школьниками предоставляются имена одноклассников, "под которыми" можно зайти на онлайн-урок. Далее после успешного "входа" на урок хулиган обычно выкрикивает неприличные слова, либо включает непристойные видео, что приводит к срыву урока. Такие действия совершаются в ходе онлайн-уроков в Zoom в Свердловской области, Рязанской области, Красноярском крае и многих других регионах", - рассказала Мизулина.Это, по словам общественницы, свидетельствует об определенной усталости детей от дистанционного обучения."Мы хотим предупредить родителей, что такое безобидное на первый взгляд хулиганство, к сожалению, может привести к неблагоприятным последствиям. Также мы обратимся в сервис Zoom с предложением усовершенствовать настройки онлайн-трансляции, чтобы ограничить круг лиц, которые могут перейти по ссылке и стать участником урока", - добавила Мизулина.

https://ria.ru/20200506/1571025671.html

https://ria.ru/20200803/1575291569.html

красноярский край

рязанская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), лига безопасного интернета, снг, красноярский край, рязанская область, twitter, украина, общество