Мизулина обратится в Zoom из-за сообществ по срыву онлайн-уроков
11:37 04.12.2020 (обновлено: 11:44 04.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 во время онлайн урока у себя дома в Москве
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хулиганские сообщества школьников по срыву онлайн-уроков обнаружены в мессенджере Telegram и в соцсетях Twitter и Вконтакте, сообщила РИА Новости глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, уточнив, что обратится в Zoom с предложением усовершенствовать настройки трансляций в связи со сложившейся ситуацией.
"Волонтёры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили целый ряд крупных сообществ в мессенджере Telegram и соцсетях Twitter и Вконтакте, которые создали школьники из России, Украины и стран СНГ для срыва дистанционных уроков. В этих сообществах дети обмениваются или продают друг другу ссылки на онлайн-трансляции уроков. Также школьниками предоставляются имена одноклассников, "под которыми" можно зайти на онлайн-урок. Далее после успешного "входа" на урок хулиган обычно выкрикивает неприличные слова, либо включает непристойные видео, что приводит к срыву урока. Такие действия совершаются в ходе онлайн-уроков в Zoom в Свердловской области, Рязанской области, Красноярском крае и многих других регионах", - рассказала Мизулина.
Это, по словам общественницы, свидетельствует об определенной усталости детей от дистанционного обучения.
"Мы хотим предупредить родителей, что такое безобидное на первый взгляд хулиганство, к сожалению, может привести к неблагоприятным последствиям. Также мы обратимся в сервис Zoom с предложением усовершенствовать настройки онлайн-трансляции, чтобы ограничить круг лиц, которые могут перейти по ссылке и стать участником урока", - добавила Мизулина.