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Мизулина обратится в Zoom из-за сообществ по срыву онлайн-уроков
Мизулина обратится в Zoom из-за сообществ по срыву онлайн-уроков
Хулиганские сообщества школьников по срыву онлайн-уроков обнаружены в мессенджере Telegram и в соцсетях Twitter и Вконтакте, сообщила РИА Новости глава Лиги... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:37
2020-12-04T11:44
telegram (приложение)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хулиганские сообщества школьников по срыву онлайн-уроков обнаружены в мессенджере Telegram и в соцсетях Twitter и Вконтакте, сообщила РИА Новости глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, уточнив, что обратится в Zoom с предложением усовершенствовать настройки трансляций в связи со сложившейся ситуацией."Волонтёры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили целый ряд крупных сообществ в мессенджере Telegram и соцсетях Twitter и Вконтакте, которые создали школьники из России, Украины и стран СНГ для срыва дистанционных уроков. В этих сообществах дети обмениваются или продают друг другу ссылки на онлайн-трансляции уроков. Также школьниками предоставляются имена одноклассников, "под которыми" можно зайти на онлайн-урок. Далее после успешного "входа" на урок хулиган обычно выкрикивает неприличные слова, либо включает непристойные видео, что приводит к срыву урока. Такие действия совершаются в ходе онлайн-уроков в Zoom в Свердловской области, Рязанской области, Красноярском крае и многих других регионах", - рассказала Мизулина.Это, по словам общественницы, свидетельствует об определенной усталости детей от дистанционного обучения."Мы хотим предупредить родителей, что такое безобидное на первый взгляд хулиганство, к сожалению, может привести к неблагоприятным последствиям. Также мы обратимся в сервис Zoom с предложением усовершенствовать настройки онлайн-трансляции, чтобы ограничить круг лиц, которые могут перейти по ссылке и стать участником урока", - добавила Мизулина.
https://ria.ru/20200506/1571025671.html
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telegram (приложение), лига безопасного интернета, снг, красноярский край, рязанская область, twitter, украина, общество

Мизулина обратится в Zoom из-за сообществ по срыву онлайн-уроков

11:37 04.12.2020 (обновлено: 11:44 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 во время онлайн урока у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 во время онлайн урока у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хулиганские сообщества школьников по срыву онлайн-уроков обнаружены в мессенджере Telegram и в соцсетях Twitter и Вконтакте, сообщила РИА Новости глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, уточнив, что обратится в Zoom с предложением усовершенствовать настройки трансляций в связи со сложившейся ситуацией.
"Волонтёры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили целый ряд крупных сообществ в мессенджере Telegram и соцсетях Twitter и Вконтакте, которые создали школьники из России, Украины и стран СНГ для срыва дистанционных уроков. В этих сообществах дети обмениваются или продают друг другу ссылки на онлайн-трансляции уроков. Также школьниками предоставляются имена одноклассников, "под которыми" можно зайти на онлайн-урок. Далее после успешного "входа" на урок хулиган обычно выкрикивает неприличные слова, либо включает непристойные видео, что приводит к срыву урока. Такие действия совершаются в ходе онлайн-уроков в Zoom в Свердловской области, Рязанской области, Красноярском крае и многих других регионах", - рассказала Мизулина.
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"Мы хотим предупредить родителей, что такое безобидное на первый взгляд хулиганство, к сожалению, может привести к неблагоприятным последствиям. Также мы обратимся в сервис Zoom с предложением усовершенствовать настройки онлайн-трансляции, чтобы ограничить круг лиц, которые могут перейти по ссылке и стать участником урока", - добавила Мизулина.
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