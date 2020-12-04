https://ria.ru/20201204/mikhaylov-1587715380.html

Биография Александра Михайлова

Биография Александра Михайлова

Александр Николаевич Михайлов родился 15 сентября 1951 года в селе Косоржа Щигровского района Курской области. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:12

2020-12-04T17:12

2020-12-04T17:13

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Александр Николаевич Михайлов родился 15 сентября 1951 года в селе Косоржа Щигровского района Курской области.В 1974 году окончил механический факультет Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне - Украинская государственная академия железнодорожного транспорта), в 1985 году – Ростовскую высшую партийную школу.Трудовую деятельность начал в 1968 году рабочим на Кшенском сахарном заводе. С 1974 года служил в армии, затем работал мастером в Курском вагонном депо.В 1976-1979 годах — на комсомольской работе в Курской области, был секретарем Дмитриевского и Щигровского райкомов ВЛКСМ.В 1979-1983 годах — заведующий отделом Дмитриевского райкома КПСС.В 1983-1991 годах — второй, первый секретарь Щигровского райкома КПСС.В 1991 году — председатель исполкома Курского областного Совета.В 1991-1993 годах — председатель Щигровского районного Совета народных депутатов.В декабре 1993 года был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва, входил в состав фракции КПРФ, являлся членом Комитета по обороне.В 1995-1999 — депутат Государственной Думы РФ второго созыва, также входил во фракцию КПРФ, был заместителем председателя комитета Госдумы по обороне.В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по федеральному списку КПРФ.В ноябре 2000 года Михайлов во втором туре был избран губернатором Курской области.22 февраля 2005 года депутатами Курской областной Думы по представлению президента РФ Владимира Путина был утвержден в должности губернатора области на новый срок.1 марта 2010 года Курская областная Дума вновь наделила Михайлова полномочиями губернатора Курской области.С 17 мая 2014 года — временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.14 сентября 2014 года в ходе всенародного голосования был избран губернатором Курской области. Официально в должность 23 сентября.11 октября 2018 года Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий губернатора Курской области.27 ноября 2018 года был наделен полномочиями сенатора от Курской области.4 декабря 2020 года Александр Михайлов скончался.Александр Михайлов был награжден орденом Дружбы (2004), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III (2018) степеней. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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