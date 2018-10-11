МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий, сообщается на сайте областной администрации.

"Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!" — приводятся в сообщении слова Михайлова.

Политик возглавлял Курскую область с 2000 года. Накануне он подписал постановление о дополнительных гарантиях главе региона после прекращения полномочий.

В частности, согласно подписанному Михайловым постановлению, в течение трех лет после отставки экс-главе области предоставляется транспортное обслуживание, поездка в Москву на самолете или поезде с супругой два раза в год, беспрепятственный вход в здание администрации, внеочередной прием у губернатора.

Кроме того, предусматривается "сохранение поста охраны" по месту жительства сроком на один год после прекращения полномочий.

Ранее о возможной отставке Михайлова сообщал источник РИА Новости. Сообщалось, что на посту главы региона его может сменить замглавы Минстроя Андрей Чибис.