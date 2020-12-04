https://ria.ru/20201204/mikhaylov-1587699164.html
Умер сенатор Александр Михайлов
Умер сенатор Александр Михайлов
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:56
2020-12-04T15:56
2020-12-04T16:32
единая россия
курская область
александр михайлов (сенатор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба администрации региона.Как уточнил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, у Михайлова случился инфаркт.Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 год. С ноября 2018-го представлял исполнительную власть региона в Совете Федерации.
https://ria.ru/20201123/zimin-1585844861.html
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единая россия, курская область, александр михайлов (сенатор), совет федерации рф