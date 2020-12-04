https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587767796.html

Уханьский вирусолог предсказала распространение новых видов коронавируса

Уханьский вирусолог предсказала распространение новых видов коронавируса

Shi Zhengli) заявила, что летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других коронавирусов, которые способны передаваться людям. Об этом пишет... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T23:48

2020-12-04T23:48

2020-12-05T04:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

хубэй

китай

ухань

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли (Shi Zhengli) заявила, что летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других коронавирусов, которые способны передаваться людям. Об этом пишет Guardian.Чжэнли уточнила, что эти вирусы, в том числе и родственные Sars-CoV-2, вероятно, распространены в природе за пределами Китая, в странах Южной Азии.Вирусолог также отметила, что хотя первоначальным носителем коронавирусов были летучие мыши, Sars-CoV-2 все же передался сначала "промежуточному" животному, а потом уже достиг человека.Неясно также, на протяжении какого времени вирус циркулировал среди животных или даже людей, пока не был обнаружен в конце прошлого года, говорится в статье.Профессор Эдвард Холмс согласился с коллегой из Уханя, что коронавирус мог быть в промежуточном носителе в течение долгого времени. Вероятно, он мог на протяжении нескольких месяцев циркулировать среди людей, прежде чем был выявлен.По словам Холмса, процесс передачи вируса от животного к человеку мог произойти не в Ухане и даже не в провинции Хубэй.Чжэнли и группа ученых не смогли обнаружить Sars-CoV-2 у сельскохозяйственных животных, которых они протестировали в Хубэе.Исследователь предположила, что промежуточным звеном в передаче вируса мог быть панголин, которого заразила летучая мышь. Это означает, что первоначальный источник распространения нужно искать вне Китая, поскольку панголин доставляют в страну контрабандой из других азиатских регионов, включая Индию, уверена специалист.Однако профессор Дэвид Робертсон из Университета Глазго убежден, что расследование необходимо сосредоточить именно на Китае.По его словам, большая часть мутаций Sars-CoV-2, делающих его заразным для людей, происходила во время нахождения вируса у летучих мышей.В прошлом году группа ученых во главе с вирусологом Ши Чжэнли также сообщала, что в Китае есть "горячие точки", особенно на юге и юго-западе, где подобные Sars-CoV-2 коронавирусы демонстрируют высокое генетическое разнообразие и, следовательно, высокую способность к мутациям.Исследование, опубликованное учеными в октябре, показало, что некоторые из этих коронавирусов уже способны проникать в человеческие клетки. Это открытие Чжэнли назвала неожиданным.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/testy-1587749193.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587629974.html

хубэй

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хубэй, китай, ухань