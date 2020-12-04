https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587725293.html

Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Карелии и Петербурге

Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Карелии и Петербурге

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последние сутки в Республике Карелия и в Санкт-Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:05

2020-12-04T18:05

2020-12-04T19:22

здоровье - общество

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

санкт-петербург

республика карелия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за последние сутки в Республике Карелия и в Санкт-Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За последние сутки заболеваемость в Республике Карелия и в Санкт-Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза", - заявила Голикова на брифинге в пятницу.По словам вице-премьера, средний по стране показатель заболеваемости составил 18,66 на 100 тысяч населения. За последние 7 дней разброс среднесуточного показателя заболеваемости варьируется от 2,1 на 100 тысяч населения в Татарстане до 63 на 100 тысяч населения в Карелии и 69,4 на 100 тысяч населения в Санкт-Петербурге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

санкт-петербург

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, санкт-петербург, республика карелия