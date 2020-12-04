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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587628535.html
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в ХМАО, Марий Эл, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:05
2020-12-04T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
республика дагестан
республика марий эл
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в ХМАО, Марий Эл, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика - 0,7%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,8% отмечен в Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Пензенской области, Северной Осетии, Мордовии, Рязанской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Ростовской области, Новосибирской области, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587376234.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, республика дагестан, республика марий эл, здоровье - общество

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

11:05 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке
Работник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в ХМАО, Марий Эл, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика - 0,7%", - говорится в сообщении.
Прирост в 0,8% отмечен в Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Пензенской области, Северной Осетии, Мордовии, Рязанской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Ростовской области, Новосибирской области, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округРеспублика ДагестанРеспублика Марий ЭлЗдоровье - Общество
 
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