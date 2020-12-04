https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587628535.html

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в ХМАО, Марий Эл, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:05

2020-12-04T11:05

2020-12-04T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

республика дагестан

республика марий эл

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в ХМАО, Марий Эл, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика - 0,7%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,8% отмечен в Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Пензенской области, Северной Осетии, Мордовии, Рязанской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Ростовской области, Новосибирской области, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587376234.html

ханты-мансийский автономный округ

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, республика дагестан, республика марий эл, здоровье - общество