https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587628535.html
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в ХМАО, Марий Эл, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:05
2020-12-04T11:05
2020-12-04T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
республика дагестан
республика марий эл
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583328776_140:0:2606:1387_1400x0_80_0_0_6f5213bf08f8f27f058925d331cdbc1f.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в ХМАО, Марий Эл, Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика - 0,7%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,8% отмечен в Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Пензенской области, Северной Осетии, Мордовии, Рязанской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Ростовской области, Новосибирской области, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587376234.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583328776_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ad5e064f63d80aa022b3a86a3109750e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, республика дагестан, республика марий эл, здоровье - общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Наименьший темп прироста COVID-19 в ХМАО
, Марий Эл
, Дагестане
- 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика - 0,7%", - говорится в сообщении.
Прирост в 0,8% отмечен в Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Пензенской области, Северной Осетии, Мордовии, Рязанской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Ростовской области, Новосибирской области, Кемеровской области, Краснодарском крае, Татарстане.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф