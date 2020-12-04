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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587627370.html
В России выявили 27 403 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 27 403 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 27 403 пациента с COVID-19, умерли 569 человек, выписался 28 901, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:02
2020-12-04T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 27 403 пациента с COVID-19, умерли 569 человек, выписался 28 901, сообщили в оперативном штабе. Накануне было 28 145 случаев. Темп прироста держится на уровне 1,2 процента. У 19,7 процента нет симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве (6868, на 882 меньше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге (3694) и Подмосковье (1223), меньше всего в Еврейской автономной области (30), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (пять).За все время эпидемии в стране выявили 2 402 949 случаев COVID-19. Скончались более 42 тысяч человек, поправились почти 1,9 миллиона. По данным ВОЗ, в мире почти 64 миллиона инфицированных, число жертв приближается к полутора миллионам.Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Аргентина и Колумбия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 27 403 новых случая заражения коронавирусом

11:02 04.12.2020 (обновлено: 11:37 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ "Вороновское"
Госпиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 27 403 пациента с COVID-19, умерли 569 человек, выписался 28 901, сообщили в оперативном штабе.
Накануне было 28 145 случаев. Темп прироста держится на уровне 1,2 процента. У 19,7 процента нет симптомов.
Карта распространения нового коронавируса в России - РИА Новости, 1920, 20.03.2020
20 марта, 16:40Инфографика
Карта распространения нового коронавируса в России
Больше всего новых пациентов в Москве (6868, на 882 меньше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге (3694) и Подмосковье (1223), меньше всего в Еврейской автономной области (30), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (пять).
За все время эпидемии в стране выявили 2 402 949 случаев COVID-19. Скончались более 42 тысяч человек, поправились почти 1,9 миллиона.
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
08:01Распространение нового коронавируса
В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
По данным ВОЗ, в мире почти 64 миллиона инфицированных, число жертв приближается к полутора миллионам.
Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: актуальные ограничения
 
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