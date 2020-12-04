https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587627370.html
В России выявили 27 403 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 27 403 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 27 403 пациента с COVID-19, умерли 569 человек, выписался 28 901, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:02
2020-12-04T11:02
2020-12-04T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587472835_0:0:2998:1686_1400x0_80_0_0_143c863933b418dcb4295aa5036a68e7.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 27 403 пациента с COVID-19, умерли 569 человек, выписался 28 901, сообщили в оперативном штабе. Накануне было 28 145 случаев. Темп прироста держится на уровне 1,2 процента. У 19,7 процента нет симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве (6868, на 882 меньше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге (3694) и Подмосковье (1223), меньше всего в Еврейской автономной области (30), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (пять).За все время эпидемии в стране выявили 2 402 949 случаев COVID-19. Скончались более 42 тысяч человек, поправились почти 1,9 миллиона. По данным ВОЗ, в мире почти 64 миллиона инфицированных, число жертв приближается к полутора миллионам.Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Аргентина и Колумбия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587604560.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587472835_98:0:2829:2048_1400x0_80_0_0_2f6c100de3200f8f765f5214ba3de6ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество