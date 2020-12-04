https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587627370.html

В России выявили 27 403 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 27 403 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 27 403 пациента с COVID-19, умерли 569 человек, выписался 28 901, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:02

2020-12-04T11:02

2020-12-04T11:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 27 403 пациента с COVID-19, умерли 569 человек, выписался 28 901, сообщили в оперативном штабе. Накануне было 28 145 случаев. Темп прироста держится на уровне 1,2 процента. У 19,7 процента нет симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве (6868, на 882 меньше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге (3694) и Подмосковье (1223), меньше всего в Еврейской автономной области (30), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (пять).За все время эпидемии в стране выявили 2 402 949 случаев COVID-19. Скончались более 42 тысяч человек, поправились почти 1,9 миллиона. По данным ВОЗ, в мире почти 64 миллиона инфицированных, число жертв приближается к полутора миллионам.Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Аргентина и Колумбия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587604560.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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