https://ria.ru/20201204/kitay-1587612252.html

В Китае прокомментировали статью главы американской разведки

В Китае прокомментировали статью главы американской разведки

Посольство Китая в Соединенных Штатах заявило о том, что в статье директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа искажаются факты, что свидетельствует об... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:22

2020-12-04T09:22

2020-12-04T09:22

дональд трамп

си цзиньпин

гонконг

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство Китая в Соединенных Штатах заявило о том, что в статье директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа искажаются факты, что свидетельствует об укорененности установок времен холодной войны.Ранее глава американской разведки в своей статье в газете Wall Street Journal назвал Китай первостепенной угрозой национальной безопасности США и величайшей мировой угрозой демократии и свободе со времен Второй мировой войны. Он также утверждал, что Китай занимается кражей оборонных технологий США, чтобы "подпитывать агрессивный план" председателя КНР Си Цзиньпина "по превращению Китая в ведущую военную державу мира". Наряду с этим Рэтклифф обвинил Китай в том, что тот "отнимает у американских компаний их интеллектуальную собственность, копирует технологию, а затем заменяет американские фирмы на мировом рынке"."В статье просто искажаются факты, что обнажает укоренившийся со времен холодной войны образ мышления и идеологические предрассудки некоторых людей в США. Их попытки сдержать Китай идут вразрез с историческим трендом и ожиданиями земного шара о мире, развитии и сотрудничестве, и потому обречены на провал", - говорится в заявлении посольства Китая, опубликованном в Twitter.В диппредставительстве также отметили, что правительство США и некоторые компании долгое время занимаются "широкомасштабными, организованными и совершающимися без разбора кибер- кражами, слежением и атаками". Посольство Китая в этой связи выразило надежду на то, что США прекратят "совершать безосновательные нападки" и клеветать на Китай и компании страны."Игра с нулевой суммой – это анахронизм. Попытки создания подозрительного отношения и даже разжигания ненависти между разными странами и цивилизациями в чрезвычайной степени безответственны", - написало посольство.Дипломаты также подчеркнули, что фактически Китай и США выигрывают от сотрудничества, но проигрывают от конфронтации. Поэтому для обеих сторон сотрудничество является "единственным правильным выбором", подчеркнули в посольстве.Ранее портал Axios со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что лидер страны Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока, могут быть введены санкции. По данным издания, чиновники администрации Трампа планируют ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, должностных лиц и госструктур за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге или за создание угроз национальной безопасности США.

https://ria.ru/20201204/kitay-1587601520.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/kovid-1587530524.html

гонконг

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, си цзиньпин, гонконг, китай, сша, в мире