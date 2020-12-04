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В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
Посольство Китая в Соединенных Штатах заявило о том, что в статье директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа искажаются факты, что свидетельствует об... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:22
2020-12-04T09:22
дональд трамп
си цзиньпин
гонконг
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство Китая в Соединенных Штатах заявило о том, что в статье директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа искажаются факты, что свидетельствует об укорененности установок времен холодной войны.Ранее глава американской разведки в своей статье в газете Wall Street Journal назвал Китай первостепенной угрозой национальной безопасности США и величайшей мировой угрозой демократии и свободе со времен Второй мировой войны. Он также утверждал, что Китай занимается кражей оборонных технологий США, чтобы "подпитывать агрессивный план" председателя КНР Си Цзиньпина "по превращению Китая в ведущую военную державу мира". Наряду с этим Рэтклифф обвинил Китай в том, что тот "отнимает у американских компаний их интеллектуальную собственность, копирует технологию, а затем заменяет американские фирмы на мировом рынке"."В статье просто искажаются факты, что обнажает укоренившийся со времен холодной войны образ мышления и идеологические предрассудки некоторых людей в США. Их попытки сдержать Китай идут вразрез с историческим трендом и ожиданиями земного шара о мире, развитии и сотрудничестве, и потому обречены на провал", - говорится в заявлении посольства Китая, опубликованном в Twitter.В диппредставительстве также отметили, что правительство США и некоторые компании долгое время занимаются "широкомасштабными, организованными и совершающимися без разбора кибер- кражами, слежением и атаками". Посольство Китая в этой связи выразило надежду на то, что США прекратят "совершать безосновательные нападки" и клеветать на Китай и компании страны."Игра с нулевой суммой – это анахронизм. Попытки создания подозрительного отношения и даже разжигания ненависти между разными странами и цивилизациями в чрезвычайной степени безответственны", - написало посольство.Дипломаты также подчеркнули, что фактически Китай и США выигрывают от сотрудничества, но проигрывают от конфронтации. Поэтому для обеих сторон сотрудничество является "единственным правильным выбором", подчеркнули в посольстве.Ранее портал Axios со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что лидер страны Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока, могут быть введены санкции. По данным издания, чиновники администрации Трампа планируют ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, должностных лиц и госструктур за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге или за создание угроз национальной безопасности США.
https://ria.ru/20201204/kitay-1587601520.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/kovid-1587530524.html
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дональд трамп, си цзиньпин, гонконг, китай, сша, в мире

В Китае прокомментировали статью главы американской разведки

09:22 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство Китая в Соединенных Штатах заявило о том, что в статье директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа искажаются факты, что свидетельствует об укорененности установок времен холодной войны.
Ранее глава американской разведки в своей статье в газете Wall Street Journal назвал Китай первостепенной угрозой национальной безопасности США и величайшей мировой угрозой демократии и свободе со времен Второй мировой войны. Он также утверждал, что Китай занимается кражей оборонных технологий США, чтобы "подпитывать агрессивный план" председателя КНР Си Цзиньпина "по превращению Китая в ведущую военную державу мира". Наряду с этим Рэтклифф обвинил Китай в том, что тот "отнимает у американских компаний их интеллектуальную собственность, копирует технологию, а затем заменяет американские фирмы на мировом рынке".
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"В статье просто искажаются факты, что обнажает укоренившийся со времен холодной войны образ мышления и идеологические предрассудки некоторых людей в США. Их попытки сдержать Китай идут вразрез с историческим трендом и ожиданиями земного шара о мире, развитии и сотрудничестве, и потому обречены на провал", - говорится в заявлении посольства Китая, опубликованном в Twitter.
В диппредставительстве также отметили, что правительство США и некоторые компании долгое время занимаются "широкомасштабными, организованными и совершающимися без разбора кибер- кражами, слежением и атаками". Посольство Китая в этой связи выразило надежду на то, что США прекратят "совершать безосновательные нападки" и клеветать на Китай и компании страны.
"Игра с нулевой суммой – это анахронизм. Попытки создания подозрительного отношения и даже разжигания ненависти между разными странами и цивилизациями в чрезвычайной степени безответственны", - написало посольство.
Дипломаты также подчеркнули, что фактически Китай и США выигрывают от сотрудничества, но проигрывают от конфронтации. Поэтому для обеих сторон сотрудничество является "единственным правильным выбором", подчеркнули в посольстве.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что лидер страны Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока, могут быть введены санкции. По данным издания, чиновники администрации Трампа планируют ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, должностных лиц и госструктур за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге или за создание угроз национальной безопасности США.
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