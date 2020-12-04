В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
Ранее глава американской разведки в своей статье в газете Wall Street Journal назвал Китай первостепенной угрозой национальной безопасности США и величайшей мировой угрозой демократии и свободе со времен Второй мировой войны. Он также утверждал, что Китай занимается кражей оборонных технологий США, чтобы "подпитывать агрессивный план" председателя КНР Си Цзиньпина "по превращению Китая в ведущую военную державу мира". Наряду с этим Рэтклифф обвинил Китай в том, что тот "отнимает у американских компаний их интеллектуальную собственность, копирует технологию, а затем заменяет американские фирмы на мировом рынке".
"В статье просто искажаются факты, что обнажает укоренившийся со времен холодной войны образ мышления и идеологические предрассудки некоторых людей в США. Их попытки сдержать Китай идут вразрез с историческим трендом и ожиданиями земного шара о мире, развитии и сотрудничестве, и потому обречены на провал", - говорится в заявлении посольства Китая, опубликованном в Twitter.
В диппредставительстве также отметили, что правительство США и некоторые компании долгое время занимаются "широкомасштабными, организованными и совершающимися без разбора кибер- кражами, слежением и атаками". Посольство Китая в этой связи выразило надежду на то, что США прекратят "совершать безосновательные нападки" и клеветать на Китай и компании страны.
Regarding the Wall Street Journal @WSJ piece "China Is National Security Threat No. 1" by @DNI_Ratcliffe today,comments of the embassy’s spokesperson are as follows: pic.twitter.com/iGX7CB0Y6T— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) December 4, 2020
"Игра с нулевой суммой – это анахронизм. Попытки создания подозрительного отношения и даже разжигания ненависти между разными странами и цивилизациями в чрезвычайной степени безответственны", - написало посольство.
Дипломаты также подчеркнули, что фактически Китай и США выигрывают от сотрудничества, но проигрывают от конфронтации. Поэтому для обеих сторон сотрудничество является "единственным правильным выбором", подчеркнули в посольстве.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что лидер страны Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока, могут быть введены санкции. По данным издания, чиновники администрации Трампа планируют ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, должностных лиц и госструктур за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге или за создание угроз национальной безопасности США.