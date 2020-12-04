https://ria.ru/20201204/karabakh-1587707869.html

В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе

В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе

Глава МИД Германии Хайко Маас предлагает привлечь Минскую группу ОБСЕ для политического урегулирования в Нагорном Карабахе в средне- и долгосрочной перспективе. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:35

2020-12-04T16:35

2020-12-04T16:35

никол пашинян

обсе

сергей лавров

мид германии

ильхам алиев

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сша

армения

в мире

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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас предлагает привлечь Минскую группу ОБСЕ для политического урегулирования в Нагорном Карабахе в средне- и долгосрочной перспективе."Мы по-прежнему убеждены в том, и об этом мы очень четко дали понять Москве, что Минская группа должна быть привлечена для политического урегулирования этого конфликта в средне- и долгосрочной перспективе. И все на протяжении этих двух дней высказались в поддержку усиления там роли ОБСЕ", - сказал Маас, отвечая на вопросы журналистов после двухдневной видеоконференции СМИД ОБСЕ.Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе являются Россия, Франция и США. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если США и Франции как сопредседателям понадобятся какие-либо разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху, они их получат, "тем более, что по линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляются регулярные контакты".В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва ожидает от стран ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе, потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребован, РФ ценит сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587655878.html

москва

сша

армения

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никол пашинян, обсе, сергей лавров, мид германии, ильхам алиев, москва, сша, армения, в мире