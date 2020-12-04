https://ria.ru/20201204/karabakh-1587656679.html

Россия не меняла своей позиции по статусу Карабаха, заявил Песков

Россия не меняла своей позиции по статусу Карабаха, заявил Песков

Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха, как и другие страны, принадлежность этой территории достаточно давно определена резолюциями Совета РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:09

2020-12-04T13:09

2020-12-04T13:09

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

дмитрий песков

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха, как и другие страны, принадлежность этой территории достаточно давно определена резолюциями Совета безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета безопасности достаточно давними. Это же всё указано в резолюциях Совета безопасности. Россия ничего не меняла. Собственно, ни одна страна не меняла", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не изменилось ли отношение России по вопросу о статусе Карабаха после войны и соглашения лидеров Армении, Азербайджана и РФ."И президент (Владимир) Путин говорил, что сам по себе Карабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией. Об этом говорил президент Путин", - напомнил представитель Кремля.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587616983.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, москва, азербайджан, армения, в мире