https://ria.ru/20201204/karabakh-1587616983.html
МИД Азербайджана вызовет французского посла из-за резолюции по Карабаху
МИД Азербайджана вызовет французского посла из-за резолюции по Карабаху
Посол Франции в Баку будет вызван в МИД Азербайджана в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:55
2020-12-04T09:55
2020-12-04T09:55
ситуация в нагорном карабахе
мид азербайджана
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Посол Франции в Баку будет вызван в МИД Азербайджана в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. За резолюцию проголосовали 188 депутатов, трое высказались против, 16 воздержались. Двадцать пятого ноября аналогичную резолюцию принял Сенат Франции."Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции необоснованной и предвзятой резолюции. Решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения другой стороны", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201203/turtsiya-1587502412.html
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мид азербайджана, москва, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 4 дек – РИА Новости.
Посол Франции
в Баку будет вызван в МИД Азербайджана
в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха
.
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. За резолюцию проголосовали 188 депутатов, трое высказались против, 16 воздержались. Двадцать пятого ноября аналогичную резолюцию принял Сенат Франции.
"Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции необоснованной и предвзятой резолюции. Решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения другой стороны", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана
.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.