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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587616983.html
МИД Азербайджана вызовет французского посла из-за резолюции по Карабаху
МИД Азербайджана вызовет французского посла из-за резолюции по Карабаху
Посол Франции в Баку будет вызван в МИД Азербайджана в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:55
2020-12-04T09:55
ситуация в нагорном карабахе
мид азербайджана
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Посол Франции в Баку будет вызван в МИД Азербайджана в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. За резолюцию проголосовали 188 депутатов, трое высказались против, 16 воздержались. Двадцать пятого ноября аналогичную резолюцию принял Сенат Франции."Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции необоснованной и предвзятой резолюции. Решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения другой стороны", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201203/turtsiya-1587502412.html
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мид азербайджана, москва, азербайджан, армения, в мире

МИД Азербайджана вызовет французского посла из-за резолюции по Карабаху

09:55 04.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на дома в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Вид на дома в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Посол Франции в Баку будет вызван в МИД Азербайджана в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. За резолюцию проголосовали 188 депутатов, трое высказались против, 16 воздержались. Двадцать пятого ноября аналогичную резолюцию принял Сенат Франции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции. - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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"Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции необоснованной и предвзятой резолюции. Решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения другой стороны", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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