https://ria.ru/20201204/karabakh-1587616983.html

МИД Азербайджана вызовет французского посла из-за резолюции по Карабаху

МИД Азербайджана вызовет французского посла из-за резолюции по Карабаху

Посол Франции в Баку будет вызван в МИД Азербайджана в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:55

2020-12-04T09:55

2020-12-04T09:55

ситуация в нагорном карабахе

мид азербайджана

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азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Посол Франции в Баку будет вызван в МИД Азербайджана в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. За резолюцию проголосовали 188 депутатов, трое высказались против, 16 воздержались. Двадцать пятого ноября аналогичную резолюцию принял Сенат Франции."Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции необоснованной и предвзятой резолюции. Решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения другой стороны", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201203/turtsiya-1587502412.html

https://ria.ru/20201203/germaniya-1587499994.html

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азербайджан

армения

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