https://ria.ru/20201204/instagram-1587730715.html

Instagram объяснил блокировку аккаунта ГТРК "Ставрополье"

Instagram объяснил блокировку аккаунта ГТРК "Ставрополье"

Соцсеть Instagram блокировала аккаунт ГТРК "Ставрополье" из-за подозрения о взломе, восстановит доступ к нему, как только пользователь обновит пароль, сообщили... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:25

2020-12-04T18:25

2020-12-04T18:25

александр рогаткин

телеканал царьград

youtube

twitter

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149465/10/1494651041_0:59:3435:1991_1400x0_80_0_0_4438047ff16a68e62f52efd242d8cf2d.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Соцсеть Instagram блокировала аккаунт ГТРК "Ставрополье" из-за подозрения о взломе, восстановит доступ к нему, как только пользователь обновит пароль, сообщили РИА Новости в пресс-службе Instagram.Роскомнадзор в четверг сообщил, что направил в адрес компании Facebook LLC письмо с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", заблокированному ранее без объяснения причин. Ведомство назвало ограничение доступа к официальным аккаунтам СМИ актом цензуры, что нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней."В рамках нашего обычного процесса защиты аккаунтов в Instagram мы предприняли действия по защите данного аккаунта, когда обнаружили, что он, возможно, подвергся взлому. Как только пользователь аккаунта обновит свой пароль, мы сможем восстановить его", - сказали в пресс-службе Instagram.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американской Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли". YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/baltnews-1587692321.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/tsenzura-1587311959.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогаткин, телеканал царьград, youtube, twitter, технологии