https://ria.ru/20201204/instagram-1587730715.html
Instagram объяснил блокировку аккаунта ГТРК "Ставрополье"
Instagram объяснил блокировку аккаунта ГТРК "Ставрополье"
Соцсеть Instagram блокировала аккаунт ГТРК "Ставрополье" из-за подозрения о взломе, восстановит доступ к нему, как только пользователь обновит пароль, сообщили... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:25
2020-12-04T18:25
2020-12-04T18:25
александр рогаткин
телеканал царьград
youtube
twitter
технологии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Соцсеть Instagram блокировала аккаунт ГТРК "Ставрополье" из-за подозрения о взломе, восстановит доступ к нему, как только пользователь обновит пароль, сообщили РИА Новости в пресс-службе Instagram.Роскомнадзор в четверг сообщил, что направил в адрес компании Facebook LLC письмо с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", заблокированному ранее без объяснения причин. Ведомство назвало ограничение доступа к официальным аккаунтам СМИ актом цензуры, что нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней."В рамках нашего обычного процесса защиты аккаунтов в Instagram мы предприняли действия по защите данного аккаунта, когда обнаружили, что он, возможно, подвергся взлому. Как только пользователь аккаунта обновит свой пароль, мы сможем восстановить его", - сказали в пресс-службе Instagram.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американской Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли". YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/baltnews-1587692321.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр рогаткин, телеканал царьград, youtube, twitter, технологии
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Соцсеть Instagram блокировала аккаунт ГТРК "Ставрополье" из-за подозрения о взломе, восстановит доступ к нему, как только пользователь обновит пароль, сообщили РИА Новости в пресс-службе Instagram.
Роскомнадзор в четверг сообщил, что направил в адрес компании Facebook LLC письмо с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", заблокированному ранее без объяснения причин. Ведомство назвало ограничение доступа к официальным аккаунтам СМИ актом цензуры, что нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
"В рамках нашего обычного процесса защиты аккаунтов в Instagram мы предприняли действия по защите данного аккаунта, когда обнаружили, что он, возможно, подвергся взлому. Как только пользователь аккаунта обновит свой пароль, мы сможем восстановить его", - сказали в пресс-службе Instagram.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter
заблокировал профили RT и Sputnik.
В июле официальный сайт телеканала "Царьград"
сообщил, что принадлежащий американской Google
видеосервис YouTube
заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли". YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина
"Беслан".