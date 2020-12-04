https://ria.ru/20201204/gadot-1587527770.html

Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере

Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере

Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере "Heart of Stone" ("Сердце камня"), который предположительно будет сочетать в себе элементы "Джеймса Бонда"... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T00:30

2020-12-04T00:30

2020-12-04T00:30

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галь гадот

джеймс бонд

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере "Heart of Stone" ("Сердце камня"), который предположительно будет сочетать в себе элементы "Джеймса Бонда" и "Миссия невыполнима", сообщает Deadline.Режиссер проекта Том Харпер (фильмы "Аэронавты" и "Дикая роза", сериалы "Острые козырьки", "Война и мир"). Авторы сценария Грег Рука ("Бессмертная гвадрия") и Эллисон Шредер "("Скрытые фигуры"). Пока не сообщается, покажут ли фильм в кинотеатрах или он выйдет только на стриминговых сервисах.Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Смерть на Ниле", "Красное уведомление") получит за роль восьмизначную сумму, что говорит о том, что она вышла на самый высокий уровень актерских гонораров.

https://ria.ru/20201012/kleopatra-1579365351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, джеймс бонд