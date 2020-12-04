https://ria.ru/20201204/gadot-1587527770.html
Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере
Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере
Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере "Heart of Stone" ("Сердце камня"), который предположительно будет сочетать в себе элементы "Джеймса Бонда"... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:30
2020-12-04T00:30
2020-12-04T00:30
культура
кино и сериалы
новости культуры
галь гадот
джеймс бонд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151180/70/1511807011_0:27:4631:2632_1400x0_80_0_0_84eaa3a6c957029703469bc7fc1236d0.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере "Heart of Stone" ("Сердце камня"), который предположительно будет сочетать в себе элементы "Джеймса Бонда" и "Миссия невыполнима", сообщает Deadline.Режиссер проекта Том Харпер (фильмы "Аэронавты" и "Дикая роза", сериалы "Острые козырьки", "Война и мир"). Авторы сценария Грег Рука ("Бессмертная гвадрия") и Эллисон Шредер "("Скрытые фигуры"). Пока не сообщается, покажут ли фильм в кинотеатрах или он выйдет только на стриминговых сервисах.Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Смерть на Ниле", "Красное уведомление") получит за роль восьмизначную сумму, что говорит о том, что она вышла на самый высокий уровень актерских гонораров.
https://ria.ru/20201012/kleopatra-1579365351.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151180/70/1511807011_392:0:4616:3168_1400x0_80_0_0_35b0ef21691f596c84fd8d1961d1e7be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, джеймс бонд
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости
. Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере "Heart of Stone" ("Сердце камня"), который предположительно будет сочетать в себе элементы "Джеймса Бонда" и "Миссия невыполнима", сообщает
Deadline.
Режиссер проекта Том Харпер (фильмы "Аэронавты" и "Дикая роза", сериалы "Острые козырьки", "Война и мир"). Авторы сценария Грег Рука ("Бессмертная гвадрия") и Эллисон Шредер "("Скрытые фигуры").
Пока не сообщается, покажут ли фильм в кинотеатрах или он выйдет только на стриминговых сервисах.
Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Смерть на Ниле", "Красное уведомление") получит за роль восьмизначную сумму, что говорит о том, что она вышла на самый высокий уровень актерских гонораров.