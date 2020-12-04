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https://ria.ru/20201204/gadot-1587527770.html
Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере
Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере
Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере "Heart of Stone" ("Сердце камня"), который предположительно будет сочетать в себе элементы "Джеймса Бонда"... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:30
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культура
кино и сериалы
новости культуры
галь гадот
джеймс бонд
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере "Heart of Stone" ("Сердце камня"), который предположительно будет сочетать в себе элементы "Джеймса Бонда" и "Миссия невыполнима", сообщает Deadline.Режиссер проекта Том Харпер (фильмы "Аэронавты" и "Дикая роза", сериалы "Острые козырьки", "Война и мир"). Авторы сценария Грег Рука ("Бессмертная гвадрия") и Эллисон Шредер "("Скрытые фигуры"). Пока не сообщается, покажут ли фильм в кинотеатрах или он выйдет только на стриминговых сервисах.Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Смерть на Ниле", "Красное уведомление") получит за роль восьмизначную сумму, что говорит о том, что она вышла на самый высокий уровень актерских гонораров.
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кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, джеймс бонд

Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере

00:30 04.12.2020
 
© AP Photo / Rebecca BlackwellАктриса Галь Гадот
Актриса Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском триллере "Heart of Stone" ("Сердце камня"), который предположительно будет сочетать в себе элементы "Джеймса Бонда" и "Миссия невыполнима", сообщает Deadline.
Режиссер проекта Том Харпер (фильмы "Аэронавты" и "Дикая роза", сериалы "Острые козырьки", "Война и мир"). Авторы сценария Грег Рука ("Бессмертная гвадрия") и Эллисон Шредер "("Скрытые фигуры").
Пока не сообщается, покажут ли фильм в кинотеатрах или он выйдет только на стриминговых сервисах.
Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Смерть на Ниле", "Красное уведомление") получит за роль восьмизначную сумму, что говорит о том, что она вышла на самый высокий уровень актерских гонораров.
Элизабет Тейлор и Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 12:07Культура
СМИ узнали, Чудо-женщина Галь Гадот сыграет Клеопатру
 
КультураКино и сериалыНовости культурыГаль ГадотДжеймс Бонд
 
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