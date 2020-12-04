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Лучшие фото недели: огни на первой новогодней елке, сугроб и мамонт Митя
Лучшие фото недели: огни на первой новогодней елке, сугроб и мамонт Митя
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 04.12.2020
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тобольск
московский клинический центр инфекционных болезней "вороновское"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алина загитова
белые медведи
ашкелон
санта-клаус
дед мороз
нагорный карабах
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
тобольск
ашкелон
нагорный карабах
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дакка (город)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тобольск, московский клинический центр инфекционных болезней "вороновское", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алина загитова, белые медведи, ашкелон, санта-клаус, дед мороз, нагорный карабах, ангела меркель, лос-анджелес, дакка (город), омская область, рио-де-жанейро (город), бангкок, лондон, уганда, малайзия, исламабад, салехард, париж, ставрополь, медельин, берлин (город), индонезия, якутск, фото, фото

Лучшие фото недели: огни на первой новогодней елке, сугроб и мамонт Митя

11:07 04.12.2020 (обновлено: 11:57 04.12.2020)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Brandon Bell

Девушки катаются на роликах по пляжу в Лос-Анджелесе.

Девушка катаются на роликах по пляжу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
1 из 30

Девушки катаются на роликах по пляжу в Лос-Анджелесе.

© REUTERS / Brandon Bell
© AP Photo / Bruna Prado

Волонтеры распыляют дезинфицирующее средство в трущобах Рио-де-Жанейро.

Волонтеры распыляют дезинфицирующее средство в трущобах Санта-Марта в Рио-де-Жанейро, Бразилия
2 из 30

Волонтеры распыляют дезинфицирующее средство в трущобах Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанк

Лондонская полиция задерживает участника демонстрации против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Полиция задерживает участника протеста против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса в Лондоне
3 из 30

Лондонская полиция задерживает участника демонстрации против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Густаво Вальенте
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© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba

Четырехлетняя беженка из Эфиопии в транзитном центре в Гедарефе на востоке Судана.

Четырехлетнюю эфиопскую беженку измеряют в центре недоедания, недалеко от эфиопской границы в Гедарефе, восточный Судан
4 из 30

Четырехлетняя беженка из Эфиопии в транзитном центре в Гедарефе на востоке Судана.

© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba
© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанкБелые медведи на мысе Кожевникова.
Белые медведи на мысе Кожевникова
5 из 30
Белые медведи на мысе Кожевникова.
© РИА Новости / Максим Деминов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Группа "Фабрика" перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория" в Государственном Кремлевском дворце.

Группа Фабрика перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце
6 из 30

Группа "Фабрика" перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория" в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / Antara Foto/Seno

Извержение вулкана Семеру в Индонезии.

Извержение вулкана Семеру в Лумаджанге, провинция Восточная Ява, Индонезия
7 из 30

Извержение вулкана Семеру в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto/Seno
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Пожилая женщина возле собственного дома в карабахском городе Лачин (Бердзор).

Пожилая женщина возле своего дома в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
8 из 30

Пожилая женщина возле собственного дома в карабахском городе Лачин (Бердзор).

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2020 / Joaquin Sarmiento

Жители Медельина в Колумбии наблюдают за фейерверком во время праздника Альборада, символизирующего наступление рождественского сезона.

Люди смотрят фейерверки во время праздника Альборада, который является традицией празднования наступления рождественского сезона, в Медельине, Колумбия
9 из 30

Жители Медельина в Колумбии наблюдают за фейерверком во время праздника Альборада, символизирующего наступление рождественского сезона.

© AFP 2020 / Joaquin Sarmiento
© REUTERS / Ivan Alvarado

Демонстрант на акции протеста в Сантьяго против президента Чили Себастьяна Пинеры и его правительства.

Демонстрант во время акции протеста против президента Чили Себастьяна Пинеры и его правительства в Сантьяго, Чили
10 из 30

Демонстрант на акции протеста в Сантьяго против президента Чили Себастьяна Пинеры и его правительства.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© REUTERS / Amir Cohen

Полная Луна над Ашкелоном в Израиле.

Полная луна над Ашкелоном, Израиль
11 из 30

Полная Луна над Ашкелоном в Израиле.

© REUTERS / Amir Cohen
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин посещает новый нефтехимический комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим", крупнейший в России и один из самых больших в мире.

Владимир Путин во время посещения крупнейшего нефтехимического комплекса в Тобольске ЗапСибНефтеХим, предприятия холдинга Сибур
12 из 30

Владимир Путин посещает новый нефтехимический комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим", крупнейший в России и один из самых больших в мире.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы на одной из улиц города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
13 из 30

Российские миротворцы на одной из улиц города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медработники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское".

Госпиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское
14 из 30

Медработники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / Delil Souleiman

Сирийский курд со львенком в Эль-Маликии.

Сирийский курд со своим львенком в Эль-Маликии
15 из 30

Сирийский курд со львенком в Эль-Маликии.

© AFP 2020 / Delil Souleiman
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Алина Загитова выступает на открытии ГУМ-катка на Красной площади.

Фигуристка Алина Загитова выступает на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
16 из 30

Алина Загитова выступает на открытии ГУМ-катка на Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2020 / Sumy Sadurni

Музыкант и кандидат в президенты Роберт Кьягуланьи приветствует сторонников во время предвыборной кампании в Уганде.

Музыкант и кандидат в президенты Роберт Кьягуланьи приветствует своих сторонников во время предвыборной кампании в Уганде
17 из 30

Музыкант и кандидат в президенты Роберт Кьягуланьи приветствует сторонников во время предвыборной кампании в Уганде.

© AFP 2020 / Sumy Sadurni
© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанк

Ребенок играет в сугробе во дворе жилого дома в Норильске.

Ребенок играет в сугробе во дворе жилого дома в Норильске
18 из 30

Ребенок играет в сугробе во дворе жилого дома в Норильске.

© РИА Новости / Николай Щипко
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Париже против действий правоохранительных органов в отношении мигрантов и внесения поправки к закону "О национальной безопасности", предусматривающей, в частности, расширение полномочий полиции.

Сотрудники полиции во время акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону О национальной безопасности в Париже
19 из 30

Акция протеста в Париже против действий правоохранительных органов в отношении мигрантов и внесения поправки к закону "О национальной безопасности", предусматривающей, в частности, расширение полномочий полиции.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© REUTERS / Pilar Olivares

Девушки отдыхают возле бара в Рио-де-Жанейро.

Девушки отдыхают возле бара в Рио-де-Жанейро
20 из 30

Девушки отдыхают возле бара в Рио-де-Жанейро.

© REUTERS / Pilar Olivares
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Сотрудники Усть-Заостровского лесхоза ведут заготовку сосен к Новому году в Омской области.

Сотрудники Усть-Заостровского лесхоза во время заготовки сосен к Новому году в Омской области
21 из 30

Сотрудники Усть-Заостровского лесхоза ведут заготовку сосен к Новому году в Омской области.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© AFP 2020 / Aamir Qureshi

Дети в костюмах Санта-Клауса в Исламабаде.

Пакистанские дети в костюмах Санта-Клауса в Исламабаде
22 из 30

Дети в костюмах Санта-Клауса в Исламабаде.

© AFP 2020 / Aamir Qureshi
© AFP 2020 / Jack Taylor

Обезьяна снимает с ребенка защитную маску в тайской провинции Лопбури.

Обезьяна снимает с ребенка защитную маску в провинции Лопбури
23 из 30

Обезьяна снимает с ребенка защитную маску в тайской провинции Лопбури.

© AFP 2020 / Jack Taylor
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже в Ялте.

Отдыхающие на пляже Ялты
24 из 30

Отдыхающие на пляже в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Soe Zeya Tun

Кот в солнечных очках во время протестов в Бангкоке.

Кот в солнечных очках во время протестов в Бангкоке, Таиланд
25 из 30

Кот в солнечных очках во время протестов в Бангкоке.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
© REUTERS / Eduard Korniyenko Люди в костюмах зебры в Ставрополе.
Люди в костюмах зебры в Ставрополе
26 из 30
Люди в костюмах зебры в Ставрополе.
© REUTERS / Eduard Korniyenko
© REUTERS / Lim Huey Teng

Тест на коронавирус в Малайзии.

Забор теста на коронавирус в Кланге, Малайзия
27 из 30

Тест на коронавирус в Малайзии.

© REUTERS / Lim Huey Teng
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Праздничный салют на церемонии зажжения огней на первой новогодней елке страны в Якутске.

Праздничный салют на торжественной церемонии зажжения огней на первой новогодней елке страны в Якутске в рамках всероссийского фестиваля Зима начинается с Якутии
28 из 30

Праздничный салют на церемонии зажжения огней на первой новогодней елке страны в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AFP 2020 / Munir Uz zaman

Рабочие работают в поле на окраине столицы Бангладеш Дакки.

Рабочие обрабатывают поле на окраине Дакки, Бангладеш
29 из 30

Рабочие работают в поле на окраине столицы Бангладеш Дакки.

© AFP 2020 / Munir Uz zaman
© РИА Новости / Сергей Анисимов / Перейти в фотобанкДесятиметровую статую мамонта Мити, которая встречает гостей и жителей Ямала на въезде в Салехард, нарядили в костюм Деда Мороза.
Десятиметровую статую мамонта Мити, которая встречает гостей и жителей Ямала на въезде в Салехард, нарядили в костюм Деда Мороза
30 из 30
Десятиметровую статую мамонта Мити, которая встречает гостей и жителей Ямала на въезде в Салехард, нарядили в костюм Деда Мороза.
© РИА Новости / Сергей Анисимов
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