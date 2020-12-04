Лучшие фото недели: огни на первой новогодней елке, сугроб и мамонт Митя
Девушки катаются на роликах по пляжу в Лос-Анджелесе.
Волонтеры распыляют дезинфицирующее средство в трущобах Рио-де-Жанейро.
Волонтеры распыляют дезинфицирующее средство в трущобах Рио-де-Жанейро.
Лондонская полиция задерживает участника демонстрации против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Лондонская полиция задерживает участника демонстрации против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Четырехлетняя беженка из Эфиопии в транзитном центре в Гедарефе на востоке Судана.
Четырехлетняя беженка из Эфиопии в транзитном центре в Гедарефе на востоке Судана.
Группа "Фабрика" перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория" в Государственном Кремлевском дворце.
Группа "Фабрика" перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория" в Государственном Кремлевском дворце.
Извержение вулкана Семеру в Индонезии.
Пожилая женщина возле собственного дома в карабахском городе Лачин (Бердзор).
Пожилая женщина возле собственного дома в карабахском городе Лачин (Бердзор).
Жители Медельина в Колумбии наблюдают за фейерверком во время праздника Альборада, символизирующего наступление рождественского сезона.
Жители Медельина в Колумбии наблюдают за фейерверком во время праздника Альборада, символизирующего наступление рождественского сезона.
Демонстрант на акции протеста в Сантьяго против президента Чили Себастьяна Пинеры и его правительства.
Демонстрант на акции протеста в Сантьяго против президента Чили Себастьяна Пинеры и его правительства.
Полная Луна над Ашкелоном в Израиле.
Владимир Путин посещает новый нефтехимический комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим", крупнейший в России и один из самых больших в мире.
Владимир Путин посещает новый нефтехимический комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим", крупнейший в России и один из самых больших в мире.
Российские миротворцы на одной из улиц города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы на одной из улиц города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
Медработники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское".
Медработники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское".
Сирийский курд со львенком в Эль-Маликии.
Алина Загитова выступает на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
Алина Загитова выступает на открытии ГУМ-катка на Красной площади.
Музыкант и кандидат в президенты Роберт Кьягуланьи приветствует сторонников во время предвыборной кампании в Уганде.
Музыкант и кандидат в президенты Роберт Кьягуланьи приветствует сторонников во время предвыборной кампании в Уганде.
Ребенок играет в сугробе во дворе жилого дома в Норильске.
Ребенок играет в сугробе во дворе жилого дома в Норильске.
Акция протеста в Париже против действий правоохранительных органов в отношении мигрантов и внесения поправки к закону "О национальной безопасности", предусматривающей, в частности, расширение полномочий полиции.
Акция протеста в Париже против действий правоохранительных органов в отношении мигрантов и внесения поправки к закону "О национальной безопасности", предусматривающей, в частности, расширение полномочий полиции.
Девушки отдыхают возле бара в Рио-де-Жанейро.
Сотрудники Усть-Заостровского лесхоза ведут заготовку сосен к Новому году в Омской области.
Сотрудники Усть-Заостровского лесхоза ведут заготовку сосен к Новому году в Омской области.
Дети в костюмах Санта-Клауса в Исламабаде.
Обезьяна снимает с ребенка защитную маску в тайской провинции Лопбури.
Отдыхающие на пляже в Ялте.
Кот в солнечных очках во время протестов в Бангкоке.
Тест на коронавирус в Малайзии.
Праздничный салют на церемонии зажжения огней на первой новогодней елке страны в Якутске.
Праздничный салют на церемонии зажжения огней на первой новогодней елке страны в Якутске.
Рабочие работают в поле на окраине столицы Бангладеш Дакки.