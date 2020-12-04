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Глава Приамурья назвал 2020 год успешным для экспорта сельхозпродукции
Глава Приамурья назвал 2020 год успешным для экспорта сельхозпродукции
Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал 2020 год успешным для экспортеров сельскохозяйственной продукции, несмотря на пандемию выросли объемы продажи... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:40
2020-12-04T14:40
василий орлов
амурская область
вьетнам
япония
сша
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал 2020 год успешным для экспортеров сельскохозяйственной продукции, несмотря на пандемию выросли объемы продажи сои и соевого шрота, продукция из Приамурья поставлялась в 12 стран.Как сообщает правительство Амурской области, вопросы экспорта продукции агропромышленного комплекса обсудили на совещании Орлова с минсельхозом области, специалистами амурского управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, УФНС по Амурской области и руководителями сельхозпредприятий."Несмотря на пандемию, этот год можно назвать успешным по экспорту сельхозпродукции… Объективно видно, что выросли объемы продаж сои, соевого шрота и по другим позициям экспорта. Наша продукция поставлялась в 12 стран, например, КНДР, Таиланд, Вьетнам, Японию, Польшу, США. Конечно, главный импортёр для нашей области по-прежнему Китай: доля экспорта нашей продукции в КНР 97%", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство региона.Как сообщил на совещании министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, план по экспорту сои в 2020 году перевыполнен: вместо 340 тысяч тонн вывезено 376,9 тысячи тонн. Экспортом сои, уточнила руководитель УФНС России по Амурской области Светлана Глущенко, в этом году занимаются 23 компании."За 11 месяцев с начала года объем экспорта сои и зерновых составил 225 тысяч тонн на общую стоимость 5,4 миллиарда рублей. Из них большую часть составляет объем экспорта сои (90%) – почти 200 тысяч тонн на 5,3 миллиарда рублей. За счёт совместной работы министерства сельского хозяйства Амурской области, Благовещенской таможни, УФСБ России по Амурской области цена на экспортную сою значительно выросла", - приводятся в сообщении слова Глущенко.Как отметили на совещании, важны не только объемы вывезенной сельхозпродукции, но и цена, которая прописана в экспортных контрактах, и возвращение валютной выручки. Глущенко предложила включить сою в перечень стратегически важных товаров и ресурсов."По итогу совещания было озвучено предложение лишать недобросовестных экспортеров право заниматься этой деятельностью, а также подготовить предложение в правительство РФ об установлении таможенные пошлины на сою и законодательно запретить реализацию сои на экспорт через процедуру биржевых торгов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201127/priamure-1586549698.html
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василий орлов, амурская область, вьетнам, япония, сша, экономика

Глава Приамурья назвал 2020 год успешным для экспорта сельхозпродукции

14:40 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал 2020 год успешным для экспортеров сельскохозяйственной продукции, несмотря на пандемию выросли объемы продажи сои и соевого шрота, продукция из Приамурья поставлялась в 12 стран.
Как сообщает правительство Амурской области, вопросы экспорта продукции агропромышленного комплекса обсудили на совещании Орлова с минсельхозом области, специалистами амурского управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, УФНС по Амурской области и руководителями сельхозпредприятий.
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"Несмотря на пандемию, этот год можно назвать успешным по экспорту сельхозпродукции… Объективно видно, что выросли объемы продаж сои, соевого шрота и по другим позициям экспорта. Наша продукция поставлялась в 12 стран, например, КНДР, Таиланд, Вьетнам, Японию, Польшу, США. Конечно, главный импортёр для нашей области по-прежнему Китай: доля экспорта нашей продукции в КНР 97%", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство региона.
Как сообщил на совещании министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, план по экспорту сои в 2020 году перевыполнен: вместо 340 тысяч тонн вывезено 376,9 тысячи тонн. Экспортом сои, уточнила руководитель УФНС России по Амурской области Светлана Глущенко, в этом году занимаются 23 компании.
"За 11 месяцев с начала года объем экспорта сои и зерновых составил 225 тысяч тонн на общую стоимость 5,4 миллиарда рублей. Из них большую часть составляет объем экспорта сои (90%) – почти 200 тысяч тонн на 5,3 миллиарда рублей. За счёт совместной работы министерства сельского хозяйства Амурской области, Благовещенской таможни, УФСБ России по Амурской области цена на экспортную сою значительно выросла", - приводятся в сообщении слова Глущенко.
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Как отметили на совещании, важны не только объемы вывезенной сельхозпродукции, но и цена, которая прописана в экспортных контрактах, и возвращение валютной выручки. Глущенко предложила включить сою в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.
"По итогу совещания было озвучено предложение лишать недобросовестных экспортеров право заниматься этой деятельностью, а также подготовить предложение в правительство РФ об установлении таможенные пошлины на сою и законодательно запретить реализацию сои на экспорт через процедуру биржевых торгов", - говорится в сообщении.
 
Василий ОрловАмурская областьВьетнамЯпонияСШАЭкономика
 
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