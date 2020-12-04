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Матвиенко призвала четко исполнять план по восстановлению экономики
Матвиенко призвала четко исполнять план по восстановлению экономики
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает более четко контролировать реализацию исполнения национального плана действий по восстановлению экономики РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:26
2020-12-04T12:26
николай журавлев
валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает более четко контролировать реализацию исполнения национального плана действий по восстановлению экономики после пандемии.Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев на совещания Матвиенко в пятницу со статс-секретарями правительства отметил, что ряд предложений, находящихся в плане восстановления экономики и касающихся финансовой сферы, до сих пор в полной мере не реализуется."Национальный план действий - главный документ по преодолению последствий пандемии", - отметила Матвиенко.По ее мнению, должны быть ответственные по реализации каждого пункта документа. Спикер подчеркнула, что есть ряд положений, которые "так и не получили развития, а этого ждет бизнес, малое и среднее предпринимательство"."Должен быть постоянный контроль, как мы движемся по этому плану", - заключила она.
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николай журавлев, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика

Матвиенко призвала четко исполнять план по восстановлению экономики

12:26 04.12.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает более четко контролировать реализацию исполнения национального плана действий по восстановлению экономики после пандемии.
Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев на совещания Матвиенко в пятницу со статс-секретарями правительства отметил, что ряд предложений, находящихся в плане восстановления экономики и касающихся финансовой сферы, до сих пор в полной мере не реализуется.
"Национальный план действий - главный документ по преодолению последствий пандемии", - отметила Матвиенко.
По ее мнению, должны быть ответственные по реализации каждого пункта документа. Спикер подчеркнула, что есть ряд положений, которые "так и не получили развития, а этого ждет бизнес, малое и среднее предпринимательство".
"Должен быть постоянный контроль, как мы движемся по этому плану", - заключила она.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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Николай ЖуравлевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЭкономика
 
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