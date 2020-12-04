https://ria.ru/20201204/ekonomika-1587648368.html

Матвиенко призвала четко исполнять план по восстановлению экономики

Матвиенко призвала четко исполнять план по восстановлению экономики

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает более четко контролировать реализацию исполнения национального плана действий по восстановлению экономики РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:26

2020-12-04T12:26

2020-12-04T12:26

николай журавлев

валентина матвиенко

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает более четко контролировать реализацию исполнения национального плана действий по восстановлению экономики после пандемии.Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев на совещания Матвиенко в пятницу со статс-секретарями правительства отметил, что ряд предложений, находящихся в плане восстановления экономики и касающихся финансовой сферы, до сих пор в полной мере не реализуется."Национальный план действий - главный документ по преодолению последствий пандемии", - отметила Матвиенко.По ее мнению, должны быть ответственные по реализации каждого пункта документа. Спикер подчеркнула, что есть ряд положений, которые "так и не получили развития, а этого ждет бизнес, малое и среднее предпринимательство"."Должен быть постоянный контроль, как мы движемся по этому плану", - заключила она.

https://ria.ru/20201128/kudrin-1586728870.html

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николай журавлев, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика