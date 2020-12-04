Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/dtp-1587679663.html
В Челябинской области в ДТП с автобусом погибли два человека
В Челябинской области в ДТП с автобусом погибли два человека
Автомобиль "Лада Гранта" столкнулся с автобусом в Челябинской области, в результате две пассажирки легковушки погибли, ее водитель, а также пассажир автобуса... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:38
2020-12-04T14:38
гумвд
угибдд
сосновский район
таджикистан
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_e4fa219b1cb500bd042fa440a50524ae.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Автомобиль "Лада Гранта" столкнулся с автобусом в Челябинской области, в результате две пассажирки легковушки погибли, ее водитель, а также пассажир автобуса получили травмы, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.По данным УГИБДД, ДТП произошло в пятницу около 12.40 (10.40 мск) на 5-м километре автодороги Рощино – Новое поле в Сосновском районе."Водитель, мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Next под управлением мужчины 1963 года рождения. В результате ДТП водитель "Лада Гранта" получил травмы и был госпитализирован (находится в коме), его пассажиры, две девушки 2002 года рождения, скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.В автобусе также пострадал один пассажир, уточняется в сообщении.На данный момент установлено, что автомобилем "Лада Гранта" управлял житель Таджикистана, направлялся со стороны поселка Рощино, а в автобусе находились 8 человек, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20201203/postradavshie-1587543489.html
сосновский район
таджикистан
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_aa38a0c79dd8e58a2db639ad10ec60e9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, угибдд, сосновский район, таджикистан, челябинская область, происшествия

В Челябинской области в ДТП с автобусом погибли два человека

14:38 04.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Автомобиль "Лада Гранта" столкнулся с автобусом в Челябинской области, в результате две пассажирки легковушки погибли, ее водитель, а также пассажир автобуса получили травмы, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло в пятницу около 12.40 (10.40 мск) на 5-м километре автодороги Рощино – Новое поле в Сосновском районе.
"Водитель, мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Next под управлением мужчины 1963 года рождения. В результате ДТП водитель "Лада Гранта" получил травмы и был госпитализирован (находится в коме), его пассажиры, две девушки 2002 года рождения, скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В автобусе также пострадал один пассажир, уточняется в сообщении.
На данный момент установлено, что автомобилем "Лада Гранта" управлял житель Таджикистана, направлялся со стороны поселка Рощино, а в автобусе находились 8 человек, поясняет пресс-служба.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 17:03
На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек
 
ГУМВДУГИБДДСосновский районТаджикистанЧелябинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
16:25Жириновский предложил ввести тотальный запрет на "трэш-стримы"
16:22В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19
16:22Момент нападения акулы на туристку в Египте попал на видео
16:19Житель Таганрога случайно застрелил знакомого при настройке прицела
Лента новостейМолния