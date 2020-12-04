https://ria.ru/20201204/dtp-1587679663.html

В Челябинской области в ДТП с автобусом погибли два человека

В Челябинской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Автомобиль "Лада Гранта" столкнулся с автобусом в Челябинской области, в результате две пассажирки легковушки погибли, ее водитель, а также пассажир автобуса... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:38

2020-12-04T14:38

2020-12-04T14:38

гумвд

угибдд

сосновский район

таджикистан

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Автомобиль "Лада Гранта" столкнулся с автобусом в Челябинской области, в результате две пассажирки легковушки погибли, ее водитель, а также пассажир автобуса получили травмы, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.По данным УГИБДД, ДТП произошло в пятницу около 12.40 (10.40 мск) на 5-м километре автодороги Рощино – Новое поле в Сосновском районе."Водитель, мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Next под управлением мужчины 1963 года рождения. В результате ДТП водитель "Лада Гранта" получил травмы и был госпитализирован (находится в коме), его пассажиры, две девушки 2002 года рождения, скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.В автобусе также пострадал один пассажир, уточняется в сообщении.На данный момент установлено, что автомобилем "Лада Гранта" управлял житель Таджикистана, направлялся со стороны поселка Рощино, а в автобусе находились 8 человек, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20201203/postradavshie-1587543489.html

сосновский район

таджикистан

челябинская область

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гумвд, угибдд, сосновский район, таджикистан, челябинская область, происшествия