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В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе находится на грани срыва
В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе находится на грани срыва
Украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе, действующее перемирие под угрозой срыва, заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:46
2020-12-04T21:46
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
смм обсе
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе, действующее перемирие под угрозой срыва, заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья НиконороваРанее в ДНР заявили, что украинские силовики утром в пятницу обстреляли из 120-миллиметрового миномета юг республики, погибли двое ополченцев."На линии соприкосновения по возрастающей обостряется ситуация – Киев интенсифицировал обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Это подтверждается не только увеличением количества нарушений режима прекращения огня, но и калибром применяемого вооружения", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По информации полпреда ДНР, за последние два месяца украинские силовики выпустили по республики более 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Никонорова напомнила, что согласно минским соглашениям, танки, минометы, артиллерия должны быть отведены от линии соприкосновения."Рассчитываем, что СММ (специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ на Украине и ее руководитель займут максимально активную позицию в целях скорейшего прекращения обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, ведущих к гибели людей. В связи с указанными фактами действующее перемирие находится под угрозой срыва. Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украины вышла", - отметила Никонорова.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201204/donbass-1587597490.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/peskov-1587665235.html
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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе находится на грани срыва

21:46 04.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе, действующее перемирие под угрозой срыва, заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром в пятницу обстреляли из 120-миллиметрового миномета юг республики, погибли двое ополченцев.
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"На линии соприкосновения по возрастающей обостряется ситуация – Киев интенсифицировал обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Это подтверждается не только увеличением количества нарушений режима прекращения огня, но и калибром применяемого вооружения", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По информации полпреда ДНР, за последние два месяца украинские силовики выпустили по республики более 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Никонорова напомнила, что согласно минским соглашениям, танки, минометы, артиллерия должны быть отведены от линии соприкосновения.
"Рассчитываем, что СММ (специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ на Украине и ее руководитель займут максимально активную позицию в целях скорейшего прекращения обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, ведущих к гибели людей. В связи с указанными фактами действующее перемирие находится под угрозой срыва. Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украины вышла", - отметила Никонорова.
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Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 18:11Сказано в эфире
Шанс для Донбасса. Что означает демарш Украины в СБ ООН
 
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваСММ ОБСЕОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
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