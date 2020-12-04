https://ria.ru/20201204/donbass-1587761423.html

В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе находится на грани срыва

В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе находится на грани срыва

Украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе, действующее перемирие под угрозой срыва, заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T21:46

2020-12-04T21:46

2020-12-04T21:46

ситуация в днр и лнр

наталья никонорова

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе, действующее перемирие под угрозой срыва, заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья НиконороваРанее в ДНР заявили, что украинские силовики утром в пятницу обстреляли из 120-миллиметрового миномета юг республики, погибли двое ополченцев."На линии соприкосновения по возрастающей обостряется ситуация – Киев интенсифицировал обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Это подтверждается не только увеличением количества нарушений режима прекращения огня, но и калибром применяемого вооружения", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По информации полпреда ДНР, за последние два месяца украинские силовики выпустили по республики более 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Никонорова напомнила, что согласно минским соглашениям, танки, минометы, артиллерия должны быть отведены от линии соприкосновения."Рассчитываем, что СММ (специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ на Украине и ее руководитель займут максимально активную позицию в целях скорейшего прекращения обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, ведущих к гибели людей. В связи с указанными фактами действующее перемирие находится под угрозой срыва. Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украины вышла", - отметила Никонорова.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201204/donbass-1587597490.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/peskov-1587665235.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/donbass-1587396375.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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