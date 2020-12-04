В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе находится на грани срыва
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе, действующее перемирие под угрозой срыва, заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром в пятницу обстреляли из 120-миллиметрового миномета юг республики, погибли двое ополченцев.
"На линии соприкосновения по возрастающей обостряется ситуация – Киев интенсифицировал обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Это подтверждается не только увеличением количества нарушений режима прекращения огня, но и калибром применяемого вооружения", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По информации полпреда ДНР, за последние два месяца украинские силовики выпустили по республики более 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Никонорова напомнила, что согласно минским соглашениям, танки, минометы, артиллерия должны быть отведены от линии соприкосновения.
"Рассчитываем, что СММ (специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ на Украине и ее руководитель займут максимально активную позицию в целях скорейшего прекращения обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, ведущих к гибели людей. В связи с указанными фактами действующее перемирие находится под угрозой срыва. Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украины вышла", - отметила Никонорова.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.