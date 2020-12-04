Пьяный пассажир устроил дебош в самолете рейса Владивосток — Красноярск

"Сотрудниками ЛОП (Линейного отдела полиции - ред.) в аэропорту Владивостока был снят с борта самолета и доставлен в дежурную часть отдела полиции 33-летний житель Красноярского края. Установлено, что мужчина поднялся на борт воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения и выражался грубой нецензурной бранью, на замечания бортпроводников не реагировал, в связи с чем командиром воздушного судна правонарушителю было отказано в полете", - говорится в сообщении.