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Пьяный пассажир устроил дебош в самолете рейса Владивосток — Красноярск
Пьяный пассажир устроил дебош в самолете рейса Владивосток — Красноярск
Пьяный пассажир авиарейса "Владивосток - Красноярск" устроил дебош на борту и нецензурно выражался, сообщает УТ МВД РФ по ДФО. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T04:37
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красноярский край
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Пьяный пассажир авиарейса "Владивосток - Красноярск" устроил дебош на борту и нецензурно выражался, сообщает УТ МВД РФ по ДФО.Отмечается, что в отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статье "Мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения". Дебоширу может грозить административный арест сроком до пятнадцати суток.
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красноярский край, владивосток, происшествия

Пьяный пассажир устроил дебош в самолете рейса Владивосток — Красноярск

04:37 04.12.2020
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Пьяный пассажир авиарейса "Владивосток - Красноярск" устроил дебош на борту и нецензурно выражался, сообщает УТ МВД РФ по ДФО.

"Сотрудниками ЛОП (Линейного отдела полиции - ред.) в аэропорту Владивостока был снят с борта самолета и доставлен в дежурную часть отдела полиции 33-летний житель Красноярского края. Установлено, что мужчина поднялся на борт воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения и выражался грубой нецензурной бранью, на замечания бортпроводников не реагировал, в связи с чем командиром воздушного судна правонарушителю было отказано в полете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статье "Мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения". Дебоширу может грозить административный арест сроком до пятнадцати суток.
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