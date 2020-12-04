Пьяный пассажир устроил дебош в самолете рейса Владивосток — Красноярск
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Пьяный пассажир авиарейса "Владивосток - Красноярск" устроил дебош на борту и нецензурно выражался, сообщает УТ МВД РФ по ДФО.
"Сотрудниками ЛОП (Линейного отдела полиции - ред.) в аэропорту Владивостока был снят с борта самолета и доставлен в дежурную часть отдела полиции 33-летний житель Красноярского края. Установлено, что мужчина поднялся на борт воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения и выражался грубой нецензурной бранью, на замечания бортпроводников не реагировал, в связи с чем командиром воздушного судна правонарушителю было отказано в полете", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статье "Мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения". Дебоширу может грозить административный арест сроком до пятнадцати суток.
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