https://ria.ru/20201204/ddt-1587639100.html
Алла Пугачева похвалила клип "ДДТ" на песню "2020"
Алла Пугачева похвалила клип "ДДТ" на песню "2020"
Алла Пугачева похвалила выложенный накануне в Сеть клип группы ДДТ на песню "2020". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:31
2020-12-04T12:31
2020-12-04T12:31
культура
музыка
новости культуры
ддт
юрий шевчук
ленинградская область
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Алла Пугачева похвалила выложенный накануне в Сеть клип группы ДДТ на песню "2020". "Спасибо ДДТ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!" — написала примадонна в своем инстаграме. Сначала музыканты играют и поют на кухне, затем в одном из домов недостроенного жилого комплекса "Десяткино 2.0" в Мурино (Ленинградская область), а в конце – на пустыре. Часть съемок проводилась при помощи квардрокоптера. Режиссер видео Дмитрий Строц, операторы: Артем Онащенко, Юрий Шевчук, Александр Бровко, Гена, Нил и Елена Фомины, Кирилл Нонг. Сведением звука занимался Максим Кравцов. Пользователи Сети встретили клип восторженными комментариями: "нотка надежды", "снова шедевр", "мощная песня", "настроение поднялось", "истинная правда о нашей жизни".
https://ria.ru/20200506/1570998370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, ддт, юрий шевчук, ленинградская область
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости
. Алла Пугачева похвалила выложенный
накануне в Сеть клип группы ДДТ на песню "2020".
"Спасибо ДДТ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!" — написала
примадонна в своем инстаграме.
Сначала музыканты играют и поют на кухне, затем в одном из домов недостроенного жилого комплекса "Десяткино 2.0" в Мурино (Ленинградская область), а в конце – на пустыре.
Часть съемок проводилась при помощи квардрокоптера.
Режиссер видео Дмитрий Строц, операторы: Артем Онащенко, Юрий Шевчук, Александр Бровко, Гена, Нил и Елена Фомины, Кирилл Нонг. Сведением звука занимался Максим Кравцов.
Пользователи Сети встретили клип восторженными комментариями: "нотка надежды", "снова шедевр", "мощная песня", "настроение поднялось", "истинная правда о нашей жизни".