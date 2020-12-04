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Майли Сайрус призналась, что все еще любит бывшего мужа
Майли Сайрус призналась, что все еще любит бывшего мужа
Американская певица Майли Сайрус призналась, что все еще любит бывшего мужа — австралийского актера Лиама Хемсворта, пишет Mirror. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T06:26
2020-12-04T06:26
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус призналась, что все еще любит бывшего мужа — австралийского актера Лиама Хемсворта, пишет Mirror. Майли Сайрус вышла за него замуж в декабре 2018 года после нескольких лет отношений.Певица рассказала, что они, возможно, никогда бы официально и не поженились. Однако после того, как во время лесных пожаров, свирепствовавших в Калифорнии в 2018 году, потеряли дом в Малибу, у нее была тяжелая душевная травма. Сайрус вспоминает, что во время пожара она "потеряла все": песни, ценные фотографии, сценарии и много чего еще. Единственное, что осталось, — это их отношения с Лиамом Хемсвортом, говорит певица.Однако официальный супружеский союз распался меньше, чем через год. Уже в августе 2019-го пара объявила о том, что расстается, а в январе этого года стало известно, что они развелись.Певица также подчеркнула, что причиной расставания стал вовсе не алкоголь (как ранее писали некоторые СМИ), а конфликты. По словам Сайрус, они слишком часто ссорились.
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знаменитости, звезды, малибу, калифорния, лиам хемсворт, майли сайрус

Майли Сайрус призналась, что все еще любит бывшего мужа

06:26 04.12.2020
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус призналась, что все еще любит бывшего мужа — австралийского актера Лиама Хемсворта, пишет Mirror.
Майли Сайрус вышла за него замуж в декабре 2018 года после нескольких лет отношений.
Певица рассказала, что они, возможно, никогда бы официально и не поженились. Однако после того, как во время лесных пожаров, свирепствовавших в Калифорнии в 2018 году, потеряли дом в Малибу, у нее была тяжелая душевная травма.
Сайрус вспоминает, что во время пожара она "потеряла все": песни, ценные фотографии, сценарии и много чего еще. Единственное, что осталось, — это их отношения с Лиамом Хемсвортом, говорит певица.
Однако официальный супружеский союз распался меньше, чем через год. Уже в августе 2019-го пара объявила о том, что расстается, а в январе этого года стало известно, что они развелись.
"Я действительно любила и люблю этого человека очень сильно. И всегда буду любить", —призналась Майли Сайрус.
Певица также подчеркнула, что причиной расставания стал вовсе не алкоголь (как ранее писали некоторые СМИ), а конфликты. По словам Сайрус, они слишком часто ссорились.
Стоп-кадр клипа на песню Midnight Sky американской певицы Майли Сайрус - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 04:36Культура
Майли Сайрус выпустила новый альбом Plastic hearts в стиле 1980-х
 
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