Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-29T12:57+0300
https://ria.ru/20200129/1564002980.html
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально развелись
https://cdn23.img.ria.ru/images/155744/48/1557444872_0:115:3024:1815_1036x0_80_0_0_67588e52206f4a62f1590c3244c7c538.jpg
РИА Новости

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально развелись

12:57 29.01.2020
627
© AP Photo / Chris PizzelloМайли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма "Последняя песня" в Лос-Анджелесе. 25 марта 2010
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма Последняя песня в Лос-Анджелесе. 25 марта 2010
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт официально развелись, сообщает Billboard.
Источник рассказал изданию, что во вторник судья из Лос-Анджелеса завершил бракоразводный процесс, который длился восемь месяцев. Документы вступят в силу 22 февраля.
Пара рассталась менее чем через год после свадьбы (звезды тайно поженились в декабре 2018 года). До этого Хемсворт и Сайрус были вместе почти десять лет — впервые они встретились на съемках фильма "Последняя песня" (2010).
Позже выяснилось, что одной из причин расставания стали "непримиримые разногласия". Актер хотел традиционную семью: с уютным домом, детьми и заботливой женой. Исполнительница, наоборот, предпочитает развлекаться, причем с другими людьми – мужчинами и женщинами.
Однако бывшие супруги не долго тосковали. Сейчас Майли встречается с музыкантом Коди Симпсоном, а Лиам с моделью Габриэллой Брукс.
Актриса Эльза Патаки на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
23 ноября 2019, 02:13Культура
Жена Криса Хемсворта прокомментировала развод его брата с Майли Сайрус
000000
КультураЛиам ХемсвортМайли СайрусСтиль жизниКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Врач скорой медицинской помощи
Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярске мать убила сына и покончила с собой
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
Лента новостейМолния