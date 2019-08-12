В СМИ назвали причины расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

"Их браку конец, и сердце Лиама разбито, - утверждает источник. – Он хотел дом, традиционную семью и детей, а с Майли это не получится. Она объяснила, что хочет иметь возможность развлекаться с другими людьми – мужчинами и женщинами, ему всегда это было сложно понять".