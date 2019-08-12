В СМИ назвали причины расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Источник, близкий к семье, рассказал The Sun о причинах расставания американской певицы Майли Сайрус и австралийского актера Лиама Хемсворта,
"Их браку конец, и сердце Лиама разбито, - утверждает источник. – Он хотел дом, традиционную семью и детей, а с Майли это не получится. Она объяснила, что хочет иметь возможность развлекаться с другими людьми – мужчинами и женщинами, ему всегда это было сложно понять".
Накануне представитель Сайрус объявил о разрыве пары. Сама певица никак не прокомментировала информацию.
Хемсворт тоже немногословен. "Вы не понимаете, что это такое. Я не хочу сейчас об этом говорить", - сказал актер австралийскому изданию Daily Mail.
Они тайно поженились в декабре 2018 года после того, как в ноябре их дом пострадал от пожаров в Калифорнии.