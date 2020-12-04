https://ria.ru/20201204/basta-1587631135.html

Ледовый дворец оштрафовали на 480 тысяч рублей из-за концерта Басты

Ледовый дворец оштрафовали на 480 тысяч рублей из-за концерта Басты

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей Дворец спорта, где недавно прошел концерт Басты (Василия Вакуленко). Об этом сообщили в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:16

2020-12-04T11:16

2020-12-04T13:52

баста (василий вакуленко)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей Дворец спорта, где недавно прошел концерт Басты (Василия Вакуленко). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Площадку признали виновной в том, что она не обеспечила санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.В Дворце спорта частично признали вину. Там пояснили, что неоднократно напоминали зрителям о масках и соцдистанции, но во время исполнения последней песни многие встали со своих мест и стали подпевать. Именно этот момент, по словам организаторов, и попал на видео в соцсети. При этом заполняемость зала была не более 50%.Представители Роспотребнадзора заявили в суде, что во время пандемии скученность людей без масок недопустима, поэтому деятельность Дворца спорта следует приостановить до 15 января 2021 года.Ранее в ведомстве говорили, что Дворец спорта не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места (они были только в партере), что привело к созданию толпы. Также на фото и видео с концерта видно, что не все зрители используют средства индивидуальной защиты и соблюдают дистанцию.Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор за плохую координацию работы учреждений культуры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения.Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что власти ждут всплеска заболеваемости COVID-19 через две недели после концерта. Город учел "уроки Басты" и ужесточает ограничительные меры, добавил он.С 25 декабря до 10 января бары, кафе и рестораны будут принимать посетителей только с шести утра до семи вечера, а с 30 декабря до 3 января будут закрыты. С 30 декабря до 10 января также не будут работать музеи и театры. Под запретом оказались автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для аудитории более 50 человек. Туристов попросили воздержаться от приезда в Петербург на новогодние праздники.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/shoubiznes-1587313777.html

https://ria.ru/20201203/basta-1587485975.html

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баста (василий вакуленко), санкт-петербург, общество