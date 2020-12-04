https://ria.ru/20201204/avariynost-1587724875.html
В Мосгордуме рассказали, как можно снизить аварийность на дорогах
В Мосгордуме рассказали, как можно снизить аварийность на дорогах
Специальные камеры в Москве, фиксирующие водителей с непристегнутыми ремнями и разговаривающих по телефону, помогут снизить аварийность, но нужно повышать и... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:02
2020-12-04T18:02
2020-12-04T18:09
мади
кирилл щитов
авто
московская городская дума
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общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специальные камеры в Москве, фиксирующие водителей с непристегнутыми ремнями и разговаривающих по телефону, помогут снизить аварийность, но нужно повышать и культуру вождения, заявил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что водителей, которые не пристегнуты или используют телефон во время движения, зафиксирует одна из 8 камер, установленных в Москве. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения."Количество ДТП в Москве за последние десять лет сократилось в 2 раза, смертность на дорогах — тоже практически в 2 раза, на 42%. Москва занимает 13 строчку в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах. Свою роль в повышении безопасности дорожного движения сыграло увеличение количества камер фото- и видеофиксации. Новые видеокамеры, способные зафиксировать, пристегнут ли водитель и не использует ли он телефон во время езды, — еще один шаг к снижению аварийности и спасению жизней москвичей", - сказал Щитов.Он отметил, что согласно исследованиям, при разговоре по мобильному телефону за рулем вероятность попасть в аварию увеличивается примерно в 4 раза, при наборе смс еще выше – в 6 раз. В МАДИ проводился эксперимент на тренажерном комплексе, который показал: если водитель пытается набрать за рулем сообщение или смотрит соцсети, он в 100% случаев провоцирует ДТП.Собеседник агентства добавил, что согласно статистике Госавтоинспекции России, в 2016 году 40% водителей, погибших в ДТП, не были пристегнуты ремнями безопасности. При этом по данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сиденьях на 40–50%, пассажиров на задних сиденьях — на 25%.
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РИА Новости
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мади, кирилл щитов, авто, московская городская дума, москва, общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Специальные камеры в Москве
, фиксирующие водителей с непристегнутыми ремнями и разговаривающих по телефону, помогут снизить аварийность, но нужно повышать и культуру вождения, заявил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы
по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов
.
Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что водителей, которые не пристегнуты или используют телефон во время движения, зафиксирует одна из 8 камер, установленных в Москве. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения.
"Количество ДТП в Москве за последние десять лет сократилось в 2 раза, смертность на дорогах — тоже практически в 2 раза, на 42%. Москва занимает 13 строчку в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах. Свою роль в повышении безопасности дорожного движения сыграло увеличение количества камер фото- и видеофиксации. Новые видеокамеры, способные зафиксировать, пристегнут ли водитель и не использует ли он телефон во время езды, — еще один шаг к снижению аварийности и спасению жизней москвичей", - сказал Щитов.
Он отметил, что согласно исследованиям, при разговоре по мобильному телефону за рулем вероятность попасть в аварию увеличивается примерно в 4 раза, при наборе смс еще выше – в 6 раз. В МАДИ
проводился эксперимент на тренажерном комплексе, который показал: если водитель пытается набрать за рулем сообщение или смотрит соцсети, он в 100% случаев провоцирует ДТП.
Собеседник агентства добавил, что согласно статистике Госавтоинспекции России, в 2016 году 40% водителей, погибших в ДТП, не были пристегнуты ремнями безопасности. При этом по данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сиденьях на 40–50%, пассажиров на задних сиденьях — на 25%.
Конечно, одних запретительных мер, штрафов и усиления контроля недостаточно. Необходимо в целом повышать культуру вождения, чтобы "заглушка" ремня безопасности и смс за рулем перестали восприниматься как нечто безобидное.
Кирилл Щитов
председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике