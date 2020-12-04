https://ria.ru/20201204/avariynost-1587724875.html

В Мосгордуме рассказали, как можно снизить аварийность на дорогах

В Мосгордуме рассказали, как можно снизить аварийность на дорогах

Специальные камеры в Москве, фиксирующие водителей с непристегнутыми ремнями и разговаривающих по телефону, помогут снизить аварийность, но нужно повышать и... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:02

2020-12-04T18:02

2020-12-04T18:09

мади

кирилл щитов

авто

московская городская дума

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571315201_0:0:2995:1685_1400x0_80_0_0_64206760939d034686668507e94df120.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специальные камеры в Москве, фиксирующие водителей с непристегнутыми ремнями и разговаривающих по телефону, помогут снизить аварийность, но нужно повышать и культуру вождения, заявил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что водителей, которые не пристегнуты или используют телефон во время движения, зафиксирует одна из 8 камер, установленных в Москве. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения."Количество ДТП в Москве за последние десять лет сократилось в 2 раза, смертность на дорогах — тоже практически в 2 раза, на 42%. Москва занимает 13 строчку в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах. Свою роль в повышении безопасности дорожного движения сыграло увеличение количества камер фото- и видеофиксации. Новые видеокамеры, способные зафиксировать, пристегнут ли водитель и не использует ли он телефон во время езды, — еще один шаг к снижению аварийности и спасению жизней москвичей", - сказал Щитов.Он отметил, что согласно исследованиям, при разговоре по мобильному телефону за рулем вероятность попасть в аварию увеличивается примерно в 4 раза, при наборе смс еще выше – в 6 раз. В МАДИ проводился эксперимент на тренажерном комплексе, который показал: если водитель пытается набрать за рулем сообщение или смотрит соцсети, он в 100% случаев провоцирует ДТП.Собеседник агентства добавил, что согласно статистике Госавтоинспекции России, в 2016 году 40% водителей, погибших в ДТП, не были пристегнуты ремнями безопасности. При этом по данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сиденьях на 40–50%, пассажиров на задних сиденьях — на 25%.

https://ria.ru/20201127/ekzamen-1586542395.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мади, кирилл щитов, авто, московская городская дума, москва, общество