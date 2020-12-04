https://ria.ru/20201204/anglikane-1587715946.html

Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом

Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом

Католическая церковь в Англии и Уэльсе призвала верующих вакцинироваться от коронавируса и заявила, что прививка не является грехом. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:15

2020-12-04T17:15

2020-12-04T17:15

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ЛОНДОН, 4 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Католическая церковь в Англии и Уэльсе призвала верующих вакцинироваться от коронавируса и заявила, что прививка не является грехом."Каждый из нас обязан защитить других от инфекции, которая может привести к серьезным заболеваниям, а у некоторых – к смерти. Вакцина – самый эффективный способ добиться этого, если только человек не решит самоизолироваться... В условиях пандемии COVID-19 мы считаем, что существует серьезное основание (для вакцинации) и человек не совершает грех, получая вакцину", - говорится в заявлении католических епископов Англии и Уэльса.Церковь подчеркивает, что католики могут "с чистой совестью" привиться от коронавируса, равно как и отказаться от какой-либо конкретной вакцины, но с обязательством защитить от заражения окружающих.Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса от Pfizer и BioNTech для массового применения. Прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели. Массовая вакцинация начнется весной 2021 года, поставки вакцины в страну уже начались.Всего Британия "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva (на стадии предклинических испытаний), 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и от 5 до 7 миллионов доз от Moderna.

https://ria.ru/20201204/muzei-1587705983.html

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коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, англия, уэльс