https://ria.ru/20201203/vystavka-1587572748.html

В Госархиве открылась выставка раритетных материалов по истории России

В Госархиве открылась выставка раритетных материалов по истории России

Выставка раритетных документов и вещей, относящихся к разным периодам истории России, открылась в четверг в Государственном архиве РФ, который в 2020 году... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:00

2020-12-03T20:00

2020-12-03T20:00

россия

новости культуры

российский госархив (ргаспи)

федеральное архивное агентство (росархив)

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Выставка раритетных документов и вещей, относящихся к разным периодам истории России, открылась в четверг в Государственном архиве РФ, который в 2020 году отметил свое 100-летие.Экспозиция, названная "Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива Российской федерации", иллюстрирует более двух веков отечественной истории. Основу выставки составляют уникальные по своей исторической значимости объекты, в том числе полученные ГА РФ в последние годы. Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей."Архив – это не только документы. Нынешняя выставка – свидетельство того, что жизнь богаче любых схем", - сказал на церемонии открытия экспозиции глава Росархива Андрей Артизов. По его словам, в состав архивных фондов попадают, в том числе, музейные предметы, и что благодаря этому в обществе расширяется представление об архивном деле.Как рассказала директор ГА РФ Лариса Роговая, названием выставки "Больше чем архив" организаторы хотели показать все многообразие материалов, которые хранятся в фондах Госархива. "Мы на нашей выставке показываем исключительно раритеты", - подчеркнула она.На нынешней выставки представлены, в числе прочего, стихотворение Александра Пушкина "Полководец", собственноручно записанное поэтом в альбоме великой княгини Елены Павловны, платье знаменитой балерины Матильды Кшесинской, в котором она начинала учиться в балетной школе, декларация об образовании Советского Союза от 30 декабря 1922 года, подлинные экземпляры всех конституций РСФСР и СССР, фрагмент черепа Гитлера и фрагменты дела "Миф" НКВД/МВД по проверке обстоятельств смерти фюрера Третьего рейха в конце апреля 1945 года, пули, которыми были убиты последний российский император Николай II и его семья летом 1918 года.Государственный архив Российской Федерации – крупнейший федеральный архив страны, в котором хранится около 7 миллионов дел по истории России XIX-XXI веков. Комплектуется документами высших органов государственной власти и управления РФ.Увидеть экспонаты можно до 31 января 2021 года, и в связи с эпидемиологической ситуацией планируется представить экспозицию в онлайн-формате.Выставка организована Федеральным архивным агентством (Росархивом) и ГА РФ. РИА Новости – генеральный информационный партнер выставки.

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россия, новости культуры, российский госархив (ргаспи), федеральное архивное агентство (росархив), москва