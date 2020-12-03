В Госархиве открылась выставка раритетных материалов по истории России
Выставка, приуроченная к юбилею архива, призвана показать многообразие хранимых здесь исторических реликвий.
Выставка, приуроченная к юбилею архива, призвана показать многообразие хранимых здесь исторических реликвий.
Основу экспозиции составили бесценные документы и предметы, в том числе полученные в последние годы.
Основу экспозиции составили бесценные документы и предметы, в том числе полученные в последние годы.
Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей.
На фото: платье балерины Матильды Кшесинской.
Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей.
На фото: платье балерины Матильды Кшесинской.
Пуанты Матильды Кшесинской на выставке в Выставочном зале федеральных архивов.
Пуанты Матильды Кшесинской на выставке в Выставочном зале федеральных архивов.
Директор Государственного архива Лариса Рогова на выставке "Больше чем архив" в Москве.
Директор Государственного архива Лариса Рогова на выставке "Больше чем архив" в Москве.
Здесь выставлены государственные акты Российской Империи, Временного правительства, РСФСР, СССР, документы представителей императорского дома Романовых, государственных деятелей, революционеров и эмигрантов.
Здесь выставлены государственные акты Российской Империи, Временного правительства, РСФСР, СССР, документы представителей императорского дома Романовых, государственных деятелей, революционеров и эмигрантов.
Этот бронзовый ларец изготовили по заказу сейма для Конституции Царства Польского, подписанной императором Александром I в 1815 году.
Этот бронзовый ларец изготовили по заказу сейма для Конституции Царства Польского, подписанной императором Александром I в 1815 году.
Посетители выставки "Больше чем архив" возле портрета Александра Керенского.
Посетители выставки "Больше чем архив" возле портрета Александра Керенского.
Более 20 килограммов серебра было израсходовано на другой огромный ларец, пожалованный императором Александром I для хранения грамот за военные подвиги Войска Донского.
Более 20 килограммов серебра было израсходовано на другой огромный ларец, пожалованный императором Александром I для хранения грамот за военные подвиги Войска Донского.
Альбом, поднесенный президентом Франции Феликсом Фором императору Николаю II.
Альбом, поднесенный президентом Франции Феликсом Фором императору Николаю II.
Фотографии балерины Матильды Кшесинской на выставке "Больше чем архив".
Фотографии балерины Матильды Кшесинской на выставке "Больше чем архив".
Среди произведений декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть на выставке, — записные книжки российских императриц, украшенные драгоценными камнями, акварелью и вышивкой.
Среди произведений декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть на выставке, — записные книжки российских императриц, украшенные драгоценными камнями, акварелью и вышивкой.
Записная книжка великой княгини Александры Федоровны на выставке "Больше чем архив".
Записная книжка великой княгини Александры Федоровны на выставке "Больше чем архив".
В разделах, посвященных советской эпохе и современной истории России, демонстрируются подлинные экземпляры всех конституций РСФСР и СССР, а также государственные символы — флаг и знамя.
В разделах, посвященных советской эпохе и современной истории России, демонстрируются подлинные экземпляры всех конституций РСФСР и СССР, а также государственные символы — флаг и знамя.
Экспозиция в Выставочном зале федеральных архивов открыта для посетителей до 31 января.
Экспозиция в Выставочном зале федеральных архивов открыта для посетителей до 31 января.
Выставка, приуроченная к юбилею архива, призвана показать многообразие хранимых здесь исторических реликвий.
Основу экспозиции составили бесценные документы и предметы, в том числе полученные в последние годы.
Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей.
На фото: платье балерины Матильды Кшесинской.
Пуанты Матильды Кшесинской на выставке в Выставочном зале федеральных архивов.
Директор Государственного архива Лариса Рогова на выставке "Больше чем архив" в Москве.
Здесь выставлены государственные акты Российской Империи, Временного правительства, РСФСР, СССР, документы представителей императорского дома Романовых, государственных деятелей, революционеров и эмигрантов.
Этот бронзовый ларец изготовили по заказу сейма для Конституции Царства Польского, подписанной императором Александром I в 1815 году.
Посетители выставки "Больше чем архив" возле портрета Александра Керенского.
Более 20 килограммов серебра было израсходовано на другой огромный ларец, пожалованный императором Александром I для хранения грамот за военные подвиги Войска Донского.
Альбом, поднесенный президентом Франции Феликсом Фором императору Николаю II.
Фотографии балерины Матильды Кшесинской на выставке "Больше чем архив".
Среди произведений декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть на выставке, — записные книжки российских императриц, украшенные драгоценными камнями, акварелью и вышивкой.
Записная книжка великой княгини Александры Федоровны на выставке "Больше чем архив".
В разделах, посвященных советской эпохе и современной истории России, демонстрируются подлинные экземпляры всех конституций РСФСР и СССР, а также государственные символы — флаг и знамя.
Экспозиция в Выставочном зале федеральных архивов открыта для посетителей до 31 января.