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В Госархиве открылась выставка раритетных материалов по истории России
В Госархиве открылась выставка раритетных материалов по истории России
Выставка раритетных документов и вещей, относящихся к разным периодам истории России, открылась в четверг в Государственном архиве РФ, который в 2020 году... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:00
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россия
новости культуры
российский госархив (ргаспи)
федеральное архивное агентство (росархив)
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Выставка раритетных документов и вещей, относящихся к разным периодам истории России, открылась в четверг в Государственном архиве РФ, который в 2020 году отметил свое 100-летие.Экспозиция, названная "Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива Российской федерации", иллюстрирует более двух веков отечественной истории. Основу выставки составляют уникальные по своей исторической значимости объекты, в том числе полученные ГА РФ в последние годы. Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей."Архив – это не только документы. Нынешняя выставка – свидетельство того, что жизнь богаче любых схем", - сказал на церемонии открытия экспозиции глава Росархива Андрей Артизов. По его словам, в состав архивных фондов попадают, в том числе, музейные предметы, и что благодаря этому в обществе расширяется представление об архивном деле.Как рассказала директор ГА РФ Лариса Роговая, названием выставки "Больше чем архив" организаторы хотели показать все многообразие материалов, которые хранятся в фондах Госархива. "Мы на нашей выставке показываем исключительно раритеты", - подчеркнула она.На нынешней выставки представлены, в числе прочего, стихотворение Александра Пушкина "Полководец", собственноручно записанное поэтом в альбоме великой княгини Елены Павловны, платье знаменитой балерины Матильды Кшесинской, в котором она начинала учиться в балетной школе, декларация об образовании Советского Союза от 30 декабря 1922 года, подлинные экземпляры всех конституций РСФСР и СССР, фрагмент черепа Гитлера и фрагменты дела "Миф" НКВД/МВД по проверке обстоятельств смерти фюрера Третьего рейха в конце апреля 1945 года, пули, которыми были убиты последний российский император Николай II и его семья летом 1918 года.Государственный архив Российской Федерации – крупнейший федеральный архив страны, в котором хранится около 7 миллионов дел по истории России XIX-XXI веков. Комплектуется документами высших органов государственной власти и управления РФ.Увидеть экспонаты можно до 31 января 2021 года, и в связи с эпидемиологической ситуацией планируется представить экспозицию в онлайн-формате.Выставка организована Федеральным архивным агентством (Росархивом) и ГА РФ. РИА Новости – генеральный информационный партнер выставки.
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россия, новости культуры, российский госархив (ргаспи), федеральное архивное агентство (росархив), москва

В Госархиве открылась выставка раритетных материалов по истории России

20:00 03.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Выставка раритетных документов и вещей, относящихся к разным периодам истории России, открылась в четверг в Государственном архиве РФ, который в 2020 году отметил свое 100-летие.
Экспозиция, названная "Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива Российской федерации", иллюстрирует более двух веков отечественной истории. Основу выставки составляют уникальные по своей исторической значимости объекты, в том числе полученные ГА РФ в последние годы. Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей.
"Архив – это не только документы. Нынешняя выставка – свидетельство того, что жизнь богаче любых схем", - сказал на церемонии открытия экспозиции глава Росархива Андрей Артизов. По его словам, в состав архивных фондов попадают, в том числе, музейные предметы, и что благодаря этому в обществе расширяется представление об архивном деле.
Как рассказала директор ГА РФ Лариса Роговая, названием выставки "Больше чем архив" организаторы хотели показать все многообразие материалов, которые хранятся в фондах Госархива. "Мы на нашей выставке показываем исключительно раритеты", - подчеркнула она.
Старая Ладога - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 13:57Ленинградская область
В Старой Ладоге открылась историческая выставка
На нынешней выставки представлены, в числе прочего, стихотворение Александра Пушкина "Полководец", собственноручно записанное поэтом в альбоме великой княгини Елены Павловны, платье знаменитой балерины Матильды Кшесинской, в котором она начинала учиться в балетной школе, декларация об образовании Советского Союза от 30 декабря 1922 года, подлинные экземпляры всех конституций РСФСР и СССР, фрагмент черепа Гитлера и фрагменты дела "Миф" НКВД/МВД по проверке обстоятельств смерти фюрера Третьего рейха в конце апреля 1945 года, пули, которыми были убиты последний российский император Николай II и его семья летом 1918 года.
Государственный архив Российской Федерации – крупнейший федеральный архив страны, в котором хранится около 7 миллионов дел по истории России XIX-XXI веков. Комплектуется документами высших органов государственной власти и управления РФ.
Увидеть экспонаты можно до 31 января 2021 года, и в связи с эпидемиологической ситуацией планируется представить экспозицию в онлайн-формате.
Выставка организована Федеральным архивным агентством (Росархивом) и ГА РФ. РИА Новости – генеральный информационный партнер выставки.
"Больше чем архив": выставка уникальных исторических реликвий
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Выставка, приуроченная к юбилею архива, призвана показать многообразие хранимых здесь исторических реликвий.

Посетители на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
1 из 16

Выставка, приуроченная к юбилею архива, призвана показать многообразие хранимых здесь исторических реликвий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Илья Питалев

Основу экспозиции составили бесценные документы и предметы, в том числе полученные в последние годы.

рамота императора Александра III с подтверждением прав и привилегий, данных российскими императорами Войску Донскому на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
2 из 16

Основу экспозиции составили бесценные документы и предметы, в том числе полученные в последние годы.

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей.

На фото: платье балерины Матильды Кшесинской.

 Платье и пуанты балерины Матильды Кшесинской на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
3 из 16

Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей.

На фото: платье балерины Матильды Кшесинской.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Пуанты Матильды Кшесинской на выставке в Выставочном зале федеральных архивов.

Пуанты балерины Матильды Кшесинской на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
4 из 16

Пуанты Матильды Кшесинской на выставке в Выставочном зале федеральных архивов.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Директор Государственного архива Лариса Рогова на выставке "Больше чем архив" в Москве.

Директор Государственного архива РФ Лариса Рогова на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
5 из 16

Директор Государственного архива Лариса Рогова на выставке "Больше чем архив" в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Экспозиция освещает более двух веков отечественной истории.

Посетители на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
6 из 16

Экспозиция освещает более двух веков отечественной истории.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Здесь выставлены государственные акты Российской Империи, Временного правительства, РСФСР, СССР, документы представителей императорского дома Романовых, государственных деятелей, революционеров и эмигрантов.

Посетительница на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
7 из 16

Здесь выставлены государственные акты Российской Империи, Временного правительства, РСФСР, СССР, документы представителей императорского дома Романовых, государственных деятелей, революционеров и эмигрантов.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Этот бронзовый ларец изготовили по заказу сейма для Конституции Царства Польского, подписанной императором Александром I в 1815 году.

Ларец для хранения Конституции Царства Польского на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
8 из 16

Этот бронзовый ларец изготовили по заказу сейма для Конституции Царства Польского, подписанной императором Александром I в 1815 году.

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Посетители выставки "Больше чем архив" возле портрета Александра Керенского.

Посетители возле портрета Александра Керенского на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
9 из 16

Посетители выставки "Больше чем архив" возле портрета Александра Керенского.

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Более 20 килограммов серебра было израсходовано на другой огромный ларец, пожалованный императором Александром I для хранения грамот за военные подвиги Войска Донского.

Посетитель рассматривает ларец для хранения грамот, жалованных Войску Донскому на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
10 из 16

Более 20 килограммов серебра было израсходовано на другой огромный ларец, пожалованный императором Александром I для хранения грамот за военные подвиги Войска Донского.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Альбом, поднесенный президентом Франции Феликсом Фором императору Николаю II.

Альбом, поднесенный президентом Франции Феликсом Фором императору Николаю II на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
11 из 16

Альбом, поднесенный президентом Франции Феликсом Фором императору Николаю II.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Фотографии балерины Матильды Кшесинской на выставке "Больше чем архив".

Фотографии балерины Матильды Кшесинской на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
12 из 16

Фотографии балерины Матильды Кшесинской на выставке "Больше чем архив".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Среди произведений декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть на выставке, — записные книжки российских императриц, украшенные драгоценными камнями, акварелью и вышивкой.

Шкатулка с записными книжками императрицы Александры Федоровны на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
13 из 16

Среди произведений декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть на выставке, — записные книжки российских императриц, украшенные драгоценными камнями, акварелью и вышивкой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Записная книжка великой княгини Александры Федоровны на выставке "Больше чем архив".

Записная книжка великой княгини Александры Федоровны на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
14 из 16

Записная книжка великой княгини Александры Федоровны на выставке "Больше чем архив".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев

В разделах, посвященных советской эпохе и современной истории России, демонстрируются подлинные экземпляры всех конституций РСФСР и СССР, а также государственные символы — флаг и знамя.

Посетители на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
15 из 16

В разделах, посвященных советской эпохе и современной истории России, демонстрируются подлинные экземпляры всех конституций РСФСР и СССР, а также государственные символы — флаг и знамя.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Экспозиция в Выставочном зале федеральных архивов открыта для посетителей до 31 января.

Посетительница на выставке Больше чем архив в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
16 из 16

Экспозиция в Выставочном зале федеральных архивов открыта для посетителей до 31 января.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 16

Выставка, приуроченная к юбилею архива, призвана показать многообразие хранимых здесь исторических реликвий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 16

Основу экспозиции составили бесценные документы и предметы, в том числе полученные в последние годы.

© РИА Новости . Илья Питалев
3 из 16

Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей.

На фото: платье балерины Матильды Кшесинской.

© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 16

Пуанты Матильды Кшесинской на выставке в Выставочном зале федеральных архивов.

© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 16

Директор Государственного архива Лариса Рогова на выставке "Больше чем архив" в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 16

Экспозиция освещает более двух веков отечественной истории.

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 16

Здесь выставлены государственные акты Российской Империи, Временного правительства, РСФСР, СССР, документы представителей императорского дома Романовых, государственных деятелей, революционеров и эмигрантов.

© РИА Новости / Илья Питалев
8 из 16

Этот бронзовый ларец изготовили по заказу сейма для Конституции Царства Польского, подписанной императором Александром I в 1815 году.

© РИА Новости . Илья Питалев
9 из 16

Посетители выставки "Больше чем архив" возле портрета Александра Керенского.

© РИА Новости . Илья Питалев
10 из 16

Более 20 килограммов серебра было израсходовано на другой огромный ларец, пожалованный императором Александром I для хранения грамот за военные подвиги Войска Донского.

© РИА Новости / Илья Питалев
11 из 16

Альбом, поднесенный президентом Франции Феликсом Фором императору Николаю II.

© РИА Новости / Илья Питалев
12 из 16

Фотографии балерины Матильды Кшесинской на выставке "Больше чем архив".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 16

Среди произведений декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть на выставке, — записные книжки российских императриц, украшенные драгоценными камнями, акварелью и вышивкой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 16

Записная книжка великой княгини Александры Федоровны на выставке "Больше чем архив".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
15 из 16

В разделах, посвященных советской эпохе и современной истории России, демонстрируются подлинные экземпляры всех конституций РСФСР и СССР, а также государственные символы — флаг и знамя.

© РИА Новости / Илья Питалев
16 из 16

Экспозиция в Выставочном зале федеральных архивов открыта для посетителей до 31 января.

© РИА Новости / Илья Питалев
 
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