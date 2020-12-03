https://ria.ru/20201203/arkhiv-1587534782.html

"Больше чем архив": выставка уникальных исторических реликвий

"Больше чем архив": выставка уникальных исторических реликвий

В Москве открылась выставка "Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива Российской федерации". Здесь можно увидеть раритеты, многие из которых раньше РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:15

2020-12-03T17:15

2020-12-03T17:51

государственный архив рф

москва

история

фото

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В Москве открылась выставка "Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива Российской федерации". Здесь можно увидеть раритеты, многие из которых раньше раньше никогда не экспонировались. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером проекта. Уникальные вещи и документы — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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