https://ria.ru/20201203/veruyuschie-1587542186.html
В РПЦ призвали конфессии привлекать верующих к проектам Россотрудничества
В РПЦ призвали конфессии привлекать верующих к проектам Россотрудничества
Конфессиям в России следует привлекать верующих за рубежом к участию в патриотических и образовательных проектах Россотрудничества, а государству – поставлять... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:00
2020-12-03T17:00
2020-12-03T17:00
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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снг
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Конфессиям в России следует привлекать верующих за рубежом к участию в патриотических и образовательных проектах Россотрудничества, а государству – поставлять русскоязычные учебники в страны бывшего СССР, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан."Мы хотим, чтобы сочетались вера и любовь к Отечеству, России, это привлечет верующих за рубежом. К этой работе должны, на мой взгляд, подключиться представители всех традиционных конфессий России. Задача - не оставить без внимания потенциал бывших союзных республик", - сказал епископ Стефан.Он напомнил, что в РПЦ есть епархии в других странах и "есть прихожане, которые более плотно могли бы принять участие в мероприятиях Россотрудничества", в первую очередь просветительских и патриотических проектах, "например, о роли СССР в Победе в ВОВ, миротворческих акциях России"."Все культурные мероприятия должны иметь и небольшой религиозный аспект, чтобы привлекать на нашу территорию, чтобы духовная связь с соотечественниками крепла, чтобы они видели в России не просто вторую Родину, но и духовный центр", - подчеркнул епископ Стефан.Также представитель РПЦ обратил внимание на проблему изучения русского языка на постсоветском пространстве."Первоочередная задача – чтобы люди не забывали русский и могли на хорошей основе его изучать. Тут и воскресные школы при храмах могли бы подключиться к этим вопросам", - заключил собеседник агентства.Ранее епископ принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации РФ на тему "Патриотизм и служение Отечеству как важный фактор Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".Как сообщается на сайте РПЦ, он "высоко оценил деятельность Россотрудничества в инициировании и реализации в преддверии 75-летия Победы ряда значимых проектов, таких как "Дороги Победы", "Диктант Победы", "Сад памяти" и в то же время отметил, что "масштабный потенциал Россотрудничества остается нереализованным в полной мере".
https://ria.ru/20201006/russkiy-yazyk--1578779966.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), совет федерации рф, снг, ссср
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Конфессиям в России следует привлекать верующих за рубежом к участию в патриотических и образовательных проектах Россотрудничества, а государству – поставлять русскоязычные учебники в страны бывшего СССР, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.
"Мы хотим, чтобы сочетались вера и любовь к Отечеству, России, это привлечет верующих за рубежом. К этой работе должны, на мой взгляд, подключиться представители всех традиционных конфессий России. Задача - не оставить без внимания потенциал бывших союзных республик", - сказал епископ Стефан.
Он напомнил, что в РПЦ есть епархии в других странах и "есть прихожане, которые более плотно могли бы принять участие в мероприятиях Россотрудничества", в первую очередь просветительских и патриотических проектах, "например, о роли СССР в Победе в ВОВ, миротворческих акциях России".
"Все культурные мероприятия должны иметь и небольшой религиозный аспект, чтобы привлекать на нашу территорию, чтобы духовная связь с соотечественниками крепла, чтобы они видели в России не просто вторую Родину, но и духовный центр", - подчеркнул епископ Стефан.
Также представитель РПЦ обратил внимание на проблему изучения русского языка на постсоветском пространстве.
Помогать странам СНГ и вообще русскоязычным диаспорам за рубежом, поставлять им русскоязычные учебники – это должно быть частью государственной политики России.
"Первоочередная задача – чтобы люди не забывали русский и могли на хорошей основе его изучать. Тут и воскресные школы при храмах могли бы подключиться к этим вопросам", - заключил собеседник агентства.
Ранее епископ принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации РФ на тему "Патриотизм и служение Отечеству как важный фактор Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Как сообщается на сайте РПЦ, он "высоко оценил деятельность Россотрудничества в инициировании и реализации в преддверии 75-летия Победы ряда значимых проектов, таких как "Дороги Победы", "Диктант Победы", "Сад памяти" и в то же время отметил, что "масштабный потенциал Россотрудничества остается нереализованным в полной мере".