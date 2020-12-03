Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/vengriya-1587492390.html
Посол Венгрии обвинил Киев в давлении на венгерскую общину и манипуляциях
Посол Венгрии обвинил Киев в давлении на венгерскую общину и манипуляциях
Венгерская община чувствует давление со стороны Службы безопасности Украины и манипуляции украинской власти, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:15
2020-12-03T13:15
дмитрий кулеба
служба безопасности украины
нато
йенс столтенберг
венгрия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1400x0_80_0_0_eb9ebdd17c40a7f4a7efb893cd66fae3.jpg
КИЕВ, 3 дек – РИА Новости. Венгерская община чувствует давление со стороны Службы безопасности Украины и манипуляции украинской власти, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.Ранее ряд депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области Украины во время принесения присяги пели гимн Венгрии, Служба безопасности Украины сообщила, что проводит проверку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого принял венгерского посла Иштвана Ийдярто. Посольство Венгрии на Украине объяснило исполнение венгерского гимна депутатами в Закарпатской области тем, что они пели "молитву венгров, которой несколько сотен лет"."Можно по-разному это расценивать (исполнение гимна Венгрии на заседании местного совета – ред.). Но этот вопрос важен. И это (проверка СБ Украины – ред.) - давление на общину: мы говорим, что украинцы очень сильные, им все мешает. Мешает, если кто-то не учит украинский язык. Когда не нравится украинская культура. Когда кто-то не знает, кто такой Тарас Шевченко (украинский писатель – ред.). Что трезубец — это национальный символ. Но поймите: рядом с украинцами живут другие. Люди, у которых также есть национальная культура. У нас тоже есть свои песни, и в них также есть символика. Почему украинское общество стало таким нечувствительным?" - сказал Ийдярто в интервью интернет изданию "Вести", опубликованном в четверг.При этом заявления об угрозе территориальной целостности Украины сто стороны Венгрии, которые прозвучали после исполнения гимна, посол охарактеризовал как "неприятная манипуляция", добавив, что перед исполнением гимна Венгрии депутаты спели гимн Украины, но на видеозапись это не попало.Ийдярто заявил, что почти два года отмечается "постоянный интерес СБУ к венгерскому сообществу". "У нас было достаточно отзывов со стороны населения: это и постоянные расспросы, и поиск информации представителями СБУ, что принимают участие в мероприятиях сообщества", сказал он.Кроме того, венгерский посол напомнил, что с 2017 года на Украине проводится расследование уголовного дела, в ходе которого правоохранители "хотели установить взаимосвязь между поддержкой Закарпатья со стороны государства Венгрия и нацбезопасностью Украины". "И каким-то образом было установлено, что под этой помощью — в основном гуманитарной — есть определенная скрытая повестка, и венгры Закарпатья каким-то образом являются "участниками" такой незаконной активности", - отметил Ийдярто.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
https://ria.ru/20201202/vengriya-1587347659.html
https://ria.ru/20201203/zakarpate-1587444797.html
https://ria.ru/20201125/vengriya-1586293471.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1400x0_80_0_0_3e5c6c784707cb7dbdf308fd7525577f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, служба безопасности украины, нато, йенс столтенберг, венгрия, украина, в мире

Посол Венгрии обвинил Киев в давлении на венгерскую общину и манипуляциях

13:15 03.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 дек – РИА Новости. Венгерская община чувствует давление со стороны Службы безопасности Украины и манипуляции украинской власти, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.
Ранее ряд депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области Украины во время принесения присяги пели гимн Венгрии, Служба безопасности Украины сообщила, что проводит проверку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого принял венгерского посла Иштвана Ийдярто. Посольство Венгрии на Украине объяснило исполнение венгерского гимна депутатами в Закарпатской области тем, что они пели "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
Заседание Областного совета Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 14:46
Посольство Венгрии объяснило исполнение гимна депутатами в Закарпатье
"Можно по-разному это расценивать (исполнение гимна Венгрии на заседании местного совета – ред.). Но этот вопрос важен. И это (проверка СБ Украины – ред.) - давление на общину: мы говорим, что украинцы очень сильные, им все мешает. Мешает, если кто-то не учит украинский язык. Когда не нравится украинская культура. Когда кто-то не знает, кто такой Тарас Шевченко (украинский писатель – ред.). Что трезубец — это национальный символ. Но поймите: рядом с украинцами живут другие. Люди, у которых также есть национальная культура. У нас тоже есть свои песни, и в них также есть символика. Почему украинское общество стало таким нечувствительным?" - сказал Ийдярто в интервью интернет изданию "Вести", опубликованном в четверг.
При этом заявления об угрозе территориальной целостности Украины сто стороны Венгрии, которые прозвучали после исполнения гимна, посол охарактеризовал как "неприятная манипуляция", добавив, что перед исполнением гимна Венгрии депутаты спели гимн Украины, но на видеозапись это не попало.
Ийдярто заявил, что почти два года отмечается "постоянный интерес СБУ к венгерскому сообществу". "У нас было достаточно отзывов со стороны населения: это и постоянные расспросы, и поиск информации представителями СБУ, что принимают участие в мероприятиях сообщества", сказал он.
Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 06:37
В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной
Кроме того, венгерский посол напомнил, что с 2017 года на Украине проводится расследование уголовного дела, в ходе которого правоохранители "хотели установить взаимосвязь между поддержкой Закарпатья со стороны государства Венгрия и нацбезопасностью Украины". "И каким-то образом было установлено, что под этой помощью — в основном гуманитарной — есть определенная скрытая повестка, и венгры Закарпатья каким-то образом являются "участниками" такой незаконной активности", - отметил Ийдярто.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 16:34
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд чиновника
 
Дмитрий КулебаСлужба безопасности УкраиныНАТОЙенс СтолтенбергВенгрияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Boeing 747 повторно совершил вынужденную посадку в Новосибирске
09:28В России провели более 78,2 миллиона тестов на коронавирус
09:25Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
09:24Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем
09:22В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
Лента новостейМолния