https://ria.ru/20201203/vengriya-1587492390.html

Посол Венгрии обвинил Киев в давлении на венгерскую общину и манипуляциях

Посол Венгрии обвинил Киев в давлении на венгерскую общину и манипуляциях

Венгерская община чувствует давление со стороны Службы безопасности Украины и манипуляции украинской власти, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:15

2020-12-03T13:15

2020-12-03T13:15

дмитрий кулеба

служба безопасности украины

нато

йенс столтенберг

венгрия

украина

в мире

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КИЕВ, 3 дек – РИА Новости. Венгерская община чувствует давление со стороны Службы безопасности Украины и манипуляции украинской власти, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.Ранее ряд депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области Украины во время принесения присяги пели гимн Венгрии, Служба безопасности Украины сообщила, что проводит проверку. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого принял венгерского посла Иштвана Ийдярто. Посольство Венгрии на Украине объяснило исполнение венгерского гимна депутатами в Закарпатской области тем, что они пели "молитву венгров, которой несколько сотен лет"."Можно по-разному это расценивать (исполнение гимна Венгрии на заседании местного совета – ред.). Но этот вопрос важен. И это (проверка СБ Украины – ред.) - давление на общину: мы говорим, что украинцы очень сильные, им все мешает. Мешает, если кто-то не учит украинский язык. Когда не нравится украинская культура. Когда кто-то не знает, кто такой Тарас Шевченко (украинский писатель – ред.). Что трезубец — это национальный символ. Но поймите: рядом с украинцами живут другие. Люди, у которых также есть национальная культура. У нас тоже есть свои песни, и в них также есть символика. Почему украинское общество стало таким нечувствительным?" - сказал Ийдярто в интервью интернет изданию "Вести", опубликованном в четверг.При этом заявления об угрозе территориальной целостности Украины сто стороны Венгрии, которые прозвучали после исполнения гимна, посол охарактеризовал как "неприятная манипуляция", добавив, что перед исполнением гимна Венгрии депутаты спели гимн Украины, но на видеозапись это не попало.Ийдярто заявил, что почти два года отмечается "постоянный интерес СБУ к венгерскому сообществу". "У нас было достаточно отзывов со стороны населения: это и постоянные расспросы, и поиск информации представителями СБУ, что принимают участие в мероприятиях сообщества", сказал он.Кроме того, венгерский посол напомнил, что с 2017 года на Украине проводится расследование уголовного дела, в ходе которого правоохранители "хотели установить взаимосвязь между поддержкой Закарпатья со стороны государства Венгрия и нацбезопасностью Украины". "И каким-то образом было установлено, что под этой помощью — в основном гуманитарной — есть определенная скрытая повестка, и венгры Закарпатья каким-то образом являются "участниками" такой незаконной активности", - отметил Ийдярто.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

https://ria.ru/20201202/vengriya-1587347659.html

https://ria.ru/20201203/zakarpate-1587444797.html

https://ria.ru/20201125/vengriya-1586293471.html

венгрия

украина

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дмитрий кулеба, служба безопасности украины, нато, йенс столтенберг, венгрия, украина, в мире