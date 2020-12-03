https://ria.ru/20201203/twitter-1587461724.html

Twitter запретил высказывания, унижающие достоинство на основании расы

Twitter запретил высказывания, унижающие достоинство на основании расы

Социальная сеть Twitter обновила свои правила, регулирующие запрет на ненавистнические высказывания на платформе, включив в список "унижающих человеческое... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:29

2020-12-03T10:29

2020-12-03T10:29

twitter

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Социальная сеть Twitter обновила свои правила, регулирующие запрет на ненавистнические высказывания на платформе, включив в список "унижающих человеческое достоинство" сообщения, содержащие дискриминацию по признакам расы, этнического и национального происхождения.Соцсеть после получения уведомлений о наличии на платформе сообщений с подобным содержанием будет требовать от пользователей удалять данные твиты. Компания также намерена использовать автоматизированные механизмы для обнаружения потенциально нарушающих правила постов.Если пользователь продолжит "неоднократно нарушать правила Twitter, мы можем временно заблокировать аккаунт", сообщает соцсеть.

https://ria.ru/20201117/twitter-1585092825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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