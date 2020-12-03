https://ria.ru/20201203/tutby-1587492075.html

Tut.by лишили статуса сетевого издания, приравнивавшего его к СМИ

Tut.by лишили статуса сетевого издания, приравнивавшего его к СМИ

Экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск министерства информации Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:13

2020-12-03T13:13

2020-12-03T13:23

минск

медиа - общество

tut.by

белоруссия

в мире

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск министерства информации Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, приравнивавшего его к СМИ, передает корреспондент РИА Новости.В частности, как заявил по итогам заседания в четверг судья Иван Мойсейчик, суд решил "исковые требования удовлетворить, прекратить выпуск сетевого издания tut.by, взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТУТ БАЙ МЕДИА" в пользу министерства информации Республики Беларусь понесенные судебные расходы на юридическую помощь в размере 800 (белорусских) рублей (более 300 долларов - ред.)". Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию экономического суда Минска.Как заявила журналистам гендиректор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина, редакция намерена обжаловать решение суда.В период с 7 августа по 15 сентября мининформ Белоруссии вынес четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by закона о СМИ, а затем обратился в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания.Сторона истца придерживается позиции, что публикации портала, по которым были вынесены предупреждения, могут принести вред "государственным интересам", поскольку нарушают право читателей на получение достоверной информации, касающейся деятельности госорганов. Адвокат ответчика со своей стороны заявил на заседании в суде, что лишение tut.by статуса сетевого издания является "ущемлением национальных игроков" на рынке белорусских СМИ. По словам адвоката, таким образом граждане будут ограничены в праве "на получение достоверной информации".Как поясняли РИА Новости ранее в мининформе, лишение tut.by статуса сетевого издания означает, что портал не может обращаться с официальными запросами, официально брать интервью и принимать участие в пулах, а также работать на митингах, при этом ношение бейджей и жилеток "Пресса" является нарушением. Между тем портал категорически не согласен с действиями белорусских властей, называет их "зачисткой информационного поля".Сетевое издание tut.by было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса, приравнивающего его к СМИ. В Белоруссии регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер, но дает дополнительные возможности в получении информации и освещении событий.

https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586985811.html

https://ria.ru/20200517/1571569692.html

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минск, медиа - общество, tut.by, белоруссия, в мире