https://ria.ru/20201203/tatarstan-1587485322.html

Татарстан стал одним из лидеров по реализации дорожного нацпроекта

Татарстан стал одним из лидеров по реализации дорожного нацпроекта

Татарстан признан одним из лучших регионов РФ по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, на который направлено более РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:30

2020-12-03T12:30

2020-12-03T12:30

республика татарстан

фарит ханифов

республика татарстан (татарстан)

экономика

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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Татарстан признан одним из лучших регионов РФ по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, на который направлено более 8,27 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов."Татарстан вошел в число 12 российских регионов, показавших наилучшие результаты в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. Республика начала реализацию национального проекта с 2019 года на региональной сети и в трех агломерациях – Казанской, Набережночелниской и Нижнекамской… За эти за два года по нацпроекту в республике отремонтирован 271 объект общей протяженностью 460,4 километра", - сказал Ханифов журналистам.По информации министра, общая сумма финансирования в 2020 году составила 8,27 миллиарда рублей, в том числе 5,83 миллиарда рублей – средства федерально бюджета, из них 1,06 миллиарда рублей – средства резервного фонда РФ в счет средств 2021 года. Кроме того, по его словам, дополнительно в рамках нацпроекта из федерального бюджета Казанской и Набережночелнинской агломерациям было выделено 370 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем.Ханифов отметил, что план по ремонту дорог на текущий год в республике выполнен в полном объеме. Отремонтировано 97 объектов общей протяженностью 254,6 километра. В том числе 39 участков дорог регионального значения общей протяженностью 64,9 километра, что обеспечило достижение 47,5% нормативного состояния дорог. В Казанской агломерации выполнен ремонт 36 объектов общей протяженностью 106,2 километра, доля соответствующих нормативу дорог достигла 84%. В Набережночелнинской агломерации отремонтировано 19 объектов общей протяженностью 77,8 километра, в Нижнекамской – три объекта протяжённостью 5,7 километра, достигнут показатель 80% и 70,8% нормативного состояния соответственно.Министр напомнил, что перед Татарстаном стоит задача к 2024 году увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50%, автомобильных дорог городских агломераций – с 80,47% до 85 %, снизить количество мест концентрации ДТП в два раза – со 128 до 64.В 2021 году в Татарстане в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 91 объект протяженностью 174,8 километра. Сюда входят 96,7 километра дорог регионального значения, 43,3 километра дорог Казанской агломерации, 29,2 километра дорог Набережночелниской агломерации и 5,6 километра дорог Нижнекамской агломерации. Общая сумма финансирования на 2021 год составит 4,1 миллиарда рублей, в том числе около 3,1 миллиарда рублей – из республиканского бюджета.

https://ria.ru/20201202/alabuga-1587336146.html

https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html

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фарит ханифов, республика татарстан (татарстан), экономика