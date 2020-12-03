https://ria.ru/20201203/razvedchiki-1587500704.html

Ветеран СВР назвал нравственный ориентир для российских разведчиков

Ветеран СВР назвал нравственный ориентир для российских разведчиков

Мужество и стойкость, проявленные легендарным советским разведчиком-нелегалом Рудольфом Абелем (настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), в конце 1950-х годов... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:51

2020-12-03T13:51

2020-12-03T13:51

рудольф абель (вильям фишер)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

москва

сша

безопасность

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мужество и стойкость, проявленные легендарным советским разведчиком-нелегалом Рудольфом Абелем (настоящие имя и фамилия - Вильям Фишер), в конце 1950-х годов арестованным и осужденным в США, а затем вызволенным из тюрьмы, и сейчас служат нравственным ориентиром для сотрудников российской внешней разведки, которые могут быть уверены, что в случае тяжелых испытаний родина их не бросит, заявил ветеран СВР Сергей Яковлев.По словам Яковлева, то, что страна не забыла нелегала "Марка" (таким был оперативный псевдоним Вильяма Фишера в советской внешней разведке), позволило и другим поколениям разведчиков надеяться, что в случае чего родина придет им на помощь. "И они не ошиблись", - добавил ветеран СВР.Вильям Фишер (1903-1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал на нелегальном положении в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы.Советская внешняя разведка провела большую работу, позволившую вызволить Фишера из тюрьмы. В 1962 году его обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией СССР. Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре на территории штаб-квартиры СВР.В летопись Службы внешней разведки России вошли несколько операций по обмену ее сотрудников, арестованных за рубежом. В частности, в 1964 году Конона Молодого (1922-1970), работавшего в Великобритании под именем канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла, раскрытого из-за предательства и осужденного на 25 лет, обменяли на арестованного в СССР по делу Пеньковского английского разведчика Гревилла Вина.Герой России Алексей Козлов (1934-2015) в конце 1970-х годов добыл информацию о ядерной программе ЮАР. В 1980 году в результате предательства был арестован, его жестоко пытали. В 1982 году Козлова обменяли на десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР. Позже он вновь работал на нелегальном положении за границей. В 2010 году состоялся обмен нескольких российских разведчиков, арестованных в США также из-за предательства. В их числе был Герой Советского Союза Михаил Васенков.

https://ria.ru/20201203/abel-1587489662.html

https://ria.ru/20201202/mendeleev-1587265147.html

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рудольф абель (вильям фишер), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), москва, сша, безопасность, общество