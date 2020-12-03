https://ria.ru/20201203/privivka-1587587132.html

Глава Минздрава Армении рассказал, как чувствует себя после "Спутник V"

Глава Минздрава Армении рассказал, как чувствует себя после "Спутник V"

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что чувствует себя хорошо после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T22:43

2020-12-03T22:43

2020-12-03T22:43

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381049_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_16a1859ad23b99471cd4af9ebbbabc23.jpg

ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что чувствует себя хорошо после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V".Ранее в пресс-службе минздрава сообщили, что Торосян добровольно записался для испытания российской вакцины.В интервью Sputnik Армения министр заявил, что чувствует себя хорошо и намерен через 1,5 недели пройти второй этап вакцинации. "В день вакцинации чувствовал небольшую слабость, что характерно при таких прививках. Со мной опробовал вакцину и мой заместитель, у него вообще не было каких бы то ни было жалоб", - цитирует агентство слова министра.По словам Торосяна, он давно для себя решил при первой же возможности опробовать вакцину, и в Армении первой оказалась именно российская. Министр напомнил, что небольшую партию в ходе визита в Армению привез министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам Торосяна, с российской стороной достигнута договоренность о получении еще одной малой партии вакцины. Он добавил, что армянская сторона продолжает переговоры для получения иных партий вакцин, причем не только "Спутника V", но и "ЭпиВакКорона", сообщает агентство.Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587490427.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ереван, армения