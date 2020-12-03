Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/privivka-1587587132.html
Глава Минздрава Армении рассказал, как чувствует себя после "Спутник V"
Глава Минздрава Армении рассказал, как чувствует себя после "Спутник V"
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что чувствует себя хорошо после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T22:43
2020-12-03T22:43
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381049_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_16a1859ad23b99471cd4af9ebbbabc23.jpg
ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что чувствует себя хорошо после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V".Ранее в пресс-службе минздрава сообщили, что Торосян добровольно записался для испытания российской вакцины.В интервью Sputnik Армения министр заявил, что чувствует себя хорошо и намерен через 1,5 недели пройти второй этап вакцинации. "В день вакцинации чувствовал небольшую слабость, что характерно при таких прививках. Со мной опробовал вакцину и мой заместитель, у него вообще не было каких бы то ни было жалоб", - цитирует агентство слова министра.По словам Торосяна, он давно для себя решил при первой же возможности опробовать вакцину, и в Армении первой оказалась именно российская. Министр напомнил, что небольшую партию в ходе визита в Армению привез министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам Торосяна, с российской стороной достигнута договоренность о получении еще одной малой партии вакцины. Он добавил, что армянская сторона продолжает переговоры для получения иных партий вакцин, причем не только "Спутника V", но и "ЭпиВакКорона", сообщает агентство.Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587490427.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381049_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_f199b593ea015c0e47373734d91f5e3c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ереван, армения

Глава Минздрава Армении рассказал, как чувствует себя после "Спутник V"

22:43 03.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что чувствует себя хорошо после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Ранее в пресс-службе минздрава сообщили, что Торосян добровольно записался для испытания российской вакцины.
В интервью Sputnik Армения министр заявил, что чувствует себя хорошо и намерен через 1,5 недели пройти второй этап вакцинации. "В день вакцинации чувствовал небольшую слабость, что характерно при таких прививках. Со мной опробовал вакцину и мой заместитель, у него вообще не было каких бы то ни было жалоб", - цитирует агентство слова министра.
По словам Торосяна, он давно для себя решил при первой же возможности опробовать вакцину, и в Армении первой оказалась именно российская. Министр напомнил, что небольшую партию в ходе визита в Армению привез министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам Торосяна, с российской стороной достигнута договоренность о получении еще одной малой партии вакцины. Он добавил, что армянская сторона продолжает переговоры для получения иных партий вакцин, причем не только "Спутника V", но и "ЭпиВакКорона", сообщает агентство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 12:59Распространение нового коронавируса
Песков: российские политики уже делали прививку от COVID-19 "в эфире"
Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕреванАрмения
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния