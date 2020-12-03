Глава Минздрава Армении рассказал, как чувствует себя после "Спутник V"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V")
ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что чувствует себя хорошо после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Ранее в пресс-службе минздрава сообщили, что Торосян добровольно записался для испытания российской вакцины.
В интервью Sputnik Армения министр заявил, что чувствует себя хорошо и намерен через 1,5 недели пройти второй этап вакцинации. "В день вакцинации чувствовал небольшую слабость, что характерно при таких прививках. Со мной опробовал вакцину и мой заместитель, у него вообще не было каких бы то ни было жалоб", - цитирует агентство слова министра.
По словам Торосяна, он давно для себя решил при первой же возможности опробовать вакцину, и в Армении первой оказалась именно российская. Министр напомнил, что небольшую партию в ходе визита в Армению привез министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам Торосяна, с российской стороной достигнута договоренность о получении еще одной малой партии вакцины. Он добавил, что армянская сторона продолжает переговоры для получения иных партий вакцин, причем не только "Спутника V", но и "ЭпиВакКорона", сообщает агентство.
Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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