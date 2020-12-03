https://ria.ru/20201203/polsha-1587469041.html

Глава МИД Польши не считает Китай военным вызовом для НАТО

Глава МИД Польши не считает Китай военным вызовом для НАТО

Китай представляет из себя большой, но не военный вызов для НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Польского радио. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:10

2020-12-03T11:10

2020-12-03T11:12

нато

мид кнр

польша

пекин

китай

йенс столтенберг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156045/56/1560455611_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_825ed8286b141c113e3ec63bbd63443c.jpg

ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. Китай представляет из себя большой, но не военный вызов для НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Польского радио.Недавно Рау принял участие в совете министров иностранных дел НАТО.Отвечая на вопрос, считает ли НАТО коронавирус биологическим оружием Китая, министр ответил, что "такие формулировки не звучали часто".Ранее главы МИД стран-союзниц НАТО согласовали всеобъемлющий доклад по Китаю, где оценили растущую активность этой страны и угрозы для альянса. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, "Китай не является противником НАТО". Он выступил за сотрудничество с Китаем в области контроля над вооружениями, изменением климата, в области торговли, добавив, что "есть и вызовы: Китай имеет второй по величине оборонный бюджет в мире и активно инвестирует в новые силы и средства".МИД Китая ранее заявил, что Пекин готов вести диалог и сотрудничество с НАТО на основе равенства и взаимного уважения. Там добавили, что "Китай никогда не прибегал к принудительной дипломатии или к дипломатии запугивания, скорее, Китай их жертва". Как завили в МИД КНР, Китай "остается страной, которая вносит вклад в подержание глобального мира и сохранение мирового порядка", сохраняет "приверженность пути мирного развития и продолжит вносить вклад в глобальный мир".

https://radiosputnik.ria.ru/20200514/1571433677.html

https://ria.ru/20201203/krym-1587465847.html

польша

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, мид кнр, польша, пекин, китай, йенс столтенберг, в мире