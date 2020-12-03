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Глава МИД Польши не считает Китай военным вызовом для НАТО
Глава МИД Польши не считает Китай военным вызовом для НАТО
Китай представляет из себя большой, но не военный вызов для НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Польского радио. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:10
2020-12-03T11:12
нато
мид кнр
польша
пекин
китай
йенс столтенберг
в мире
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ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. Китай представляет из себя большой, но не военный вызов для НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Польского радио.Недавно Рау принял участие в совете министров иностранных дел НАТО.Отвечая на вопрос, считает ли НАТО коронавирус биологическим оружием Китая, министр ответил, что "такие формулировки не звучали часто".Ранее главы МИД стран-союзниц НАТО согласовали всеобъемлющий доклад по Китаю, где оценили растущую активность этой страны и угрозы для альянса. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, "Китай не является противником НАТО". Он выступил за сотрудничество с Китаем в области контроля над вооружениями, изменением климата, в области торговли, добавив, что "есть и вызовы: Китай имеет второй по величине оборонный бюджет в мире и активно инвестирует в новые силы и средства".МИД Китая ранее заявил, что Пекин готов вести диалог и сотрудничество с НАТО на основе равенства и взаимного уважения. Там добавили, что "Китай никогда не прибегал к принудительной дипломатии или к дипломатии запугивания, скорее, Китай их жертва". Как завили в МИД КНР, Китай "остается страной, которая вносит вклад в подержание глобального мира и сохранение мирового порядка", сохраняет "приверженность пути мирного развития и продолжит вносить вклад в глобальный мир".
https://radiosputnik.ria.ru/20200514/1571433677.html
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нато, мид кнр, польша, пекин, китай, йенс столтенберг, в мире

Глава МИД Польши не считает Китай военным вызовом для НАТО

11:10 03.12.2020 (обновлено: 11:12 03.12.2020)
 
© Depositphotos / rognarБазилика Святых Михаила и Флориана
Базилика Святых Михаила и Флориана - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Depositphotos / rognar
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ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. Китай представляет из себя большой, но не военный вызов для НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Польского радио.
Недавно Рау принял участие в совете министров иностранных дел НАТО.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.05.2020
14 мая, 14:45
Генсек НАТО обвинил РФ и Китай в дестабилизации обстановки в мире
Отвечая на вопрос, считает ли НАТО коронавирус биологическим оружием Китая, министр ответил, что "такие формулировки не звучали часто".
"Тем не менее во время дискуссии подчеркивалось, что Китай, исходя из своей растущей мощи и ряда неконвенциональных шагов, в том числе в информационной сфере, представляет большой, хоть и не военный, вызов для союза", - сказал Рау.
Ранее главы МИД стран-союзниц НАТО согласовали всеобъемлющий доклад по Китаю, где оценили растущую активность этой страны и угрозы для альянса. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, "Китай не является противником НАТО". Он выступил за сотрудничество с Китаем в области контроля над вооружениями, изменением климата, в области торговли, добавив, что "есть и вызовы: Китай имеет второй по величине оборонный бюджет в мире и активно инвестирует в новые силы и средства".
МИД Китая ранее заявил, что Пекин готов вести диалог и сотрудничество с НАТО на основе равенства и взаимного уважения. Там добавили, что "Китай никогда не прибегал к принудительной дипломатии или к дипломатии запугивания, скорее, Китай их жертва". Как завили в МИД КНР, Китай "остается страной, которая вносит вклад в подержание глобального мира и сохранение мирового порядка", сохраняет "приверженность пути мирного развития и продолжит вносить вклад в глобальный мир".
Крым - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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НАТОМИД КНРПольшаПекинКитайЙенс СтолтенбергВ мире
 
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