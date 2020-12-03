https://ria.ru/20201203/pitanie-1587488373.html
Власти Ленобласти профинансируют питание школьников в 2021 году
Власти Ленобласти профинансируют питание школьников в 2021 году
Власти Ленинградской области в 2021 году направят из регионального бюджета на обязательное горячее питание школьников 1,7 миллиарда рублей - соответствующее... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:47
2020-12-03T12:47
2020-12-03T12:47
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
питание
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2021 году направят из регионального бюджета на обязательное горячее питание школьников 1,7 миллиарда рублей - соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко."С сентября 2020 года ученики 1-4 классов по всей России начали питаться в школах бесплатно. Также горячее питание предоставляется детям-льготникам вплоть до 11-го класса", — напомнил представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в общей сложности в школах Ленинградской области обедают порядка 94 тысяч учеников, из них около 78 тысяч – это ученики начальной школы, и 16 тысяч — дети льготных категорий."В школах региона горячее питание двухразовое: завтрак и обед — для учащихся первой смены, и обед и полдник — для второй смены. Закон о внесении изменений в Социальный кодекс, регламентирующий бесплатное питание школьников младших классов, был принят Законодательным собранием региона 8 июля", - напомнил собеседник агентства.Он уточнил, что для повышения качества питания в школах Ленинградской области в 2021 году будет укреплена материально-техническая база столовых и пищеблоков. На эти цели из регионального бюджета будет направлено 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200821/shkolniki-1576095265.html
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александр дрозденко, ленинградская область, питание
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
в 2021 году направят из регионального бюджета на обязательное горячее питание школьников 1,7 миллиарда рублей - соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко
.
"С сентября 2020 года ученики 1-4 классов по всей России начали питаться в школах бесплатно. Также горячее питание предоставляется детям-льготникам вплоть до 11-го класса", — напомнил представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в общей сложности в школах Ленинградской области обедают порядка 94 тысяч учеников, из них около 78 тысяч – это ученики начальной школы, и 16 тысяч — дети льготных категорий.
"В школах региона горячее питание двухразовое: завтрак и обед — для учащихся первой смены, и обед и полдник — для второй смены. Закон о внесении изменений в Социальный кодекс, регламентирующий бесплатное питание школьников младших классов, был принят Законодательным собранием региона 8 июля", - напомнил собеседник агентства.
Он уточнил, что для повышения качества питания в школах Ленинградской области в 2021 году будет укреплена материально-техническая база столовых и пищеблоков. На эти цели из регионального бюджета будет направлено 50 миллионов рублей.