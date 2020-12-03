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Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

Власти города просят туристов воздержаться от посещения Санкт-Петербурга на Новый год из-за коронавируса, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:27

2020-12-03T12:27

2020-12-03T13:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Власти города просят туристов воздержаться от посещения Санкт-Петербурга на Новый год из-за коронавируса, сообщил вице-губернатор Евгений Елин."Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году... Мы говорим гостям - давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать", - сказал журналистам Евгений Елин, отвечая на вопрос о вводимых на период праздников ограничений по работе общепита, точек досуга и развлечений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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