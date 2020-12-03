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Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год
Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год
Власти города просят туристов воздержаться от посещения Санкт-Петербурга на Новый год из-за коронавируса, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:27
2020-12-03T13:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Власти города просят туристов воздержаться от посещения Санкт-Петербурга на Новый год из-за коронавируса, сообщил вице-губернатор Евгений Елин."Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году... Мы говорим гостям - давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать", - сказал журналистам Евгений Елин, отвечая на вопрос о вводимых на период праздников ограничений по работе общепита, точек досуга и развлечений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый год, туризм, туристы, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

12:27 03.12.2020 (обновлено: 13:10 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлавная новогодняя елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Главная новогодняя елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Власти города просят туристов воздержаться от посещения Санкт-Петербурга на Новый год из-за коронавируса, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
"Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году... Мы говорим гостям - давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать", - сказал журналистам Евгений Елин, отвечая на вопрос о вводимых на период праздников ограничений по работе общепита, точек досуга и развлечений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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