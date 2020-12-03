https://ria.ru/20201203/peterburg-1587465725.html
Обвиняемый в вымогательстве сбежал из больницы в Петербурге
Обвиняемый в вымогательстве сбежал из больницы в Петербурге
Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге, куда его доставили из суда после жалоб на плохое... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:55
2020-12-03T10:55
2020-12-03T10:55
ленинградская область
выборг
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге, куда его доставили из суда после жалоб на плохое самочувствие, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области в среду скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге. Его доставили в больницу из суда после того, как он пожаловался на самочувствие", - сказал собеседник агентства.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.По данным местных СМИ, из больницы сбежал задержанный по подозрению в вымогательстве житель Выборга Александр Герасимов. СМИ сообщили, что спустя час после зачитывания приговора мужчина задрожал, рассыпал таблетки, и ему вызвали бригаду скорой помощи.
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/google-1586600918.html
ленинградская область
выборг
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_5c59cda3ad1c97641a33a04161389bb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, выборг, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости.
Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге
, куда его доставили из суда после жалоб на плохое самочувствие, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области в среду скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге. Его доставили в больницу из суда после того, как он пожаловался на самочувствие", - сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
По данным местных СМИ, из больницы сбежал задержанный по подозрению в вымогательстве житель Выборга Александр Герасимов. СМИ сообщили, что спустя час после зачитывания приговора мужчина задрожал, рассыпал таблетки, и ему вызвали бригаду скорой помощи.