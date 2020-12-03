https://ria.ru/20201203/peterburg-1587465725.html

Обвиняемый в вымогательстве сбежал из больницы в Петербурге

Обвиняемый в вымогательстве сбежал из больницы в Петербурге

Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге, куда его доставили из суда после жалоб на плохое... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:55

2020-12-03T10:55

2020-12-03T10:55

ленинградская область

выборг

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге, куда его доставили из суда после жалоб на плохое самочувствие, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области в среду скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге. Его доставили в больницу из суда после того, как он пожаловался на самочувствие", - сказал собеседник агентства.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.По данным местных СМИ, из больницы сбежал задержанный по подозрению в вымогательстве житель Выборга Александр Герасимов. СМИ сообщили, что спустя час после зачитывания приговора мужчина задрожал, рассыпал таблетки, и ему вызвали бригаду скорой помощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/google-1586600918.html

ленинградская область

выборг

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, выборг, санкт-петербург, происшествия