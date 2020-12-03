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Обвиняемый в вымогательстве сбежал из больницы в Петербурге
Обвиняемый в вымогательстве сбежал из больницы в Петербурге
Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге, куда его доставили из суда после жалоб на плохое... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:55
2020-12-03T10:55
ленинградская область
выборг
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге, куда его доставили из суда после жалоб на плохое самочувствие, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области в среду скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге. Его доставили в больницу из суда после того, как он пожаловался на самочувствие", - сказал собеседник агентства.Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.По данным местных СМИ, из больницы сбежал задержанный по подозрению в вымогательстве житель Выборга Александр Герасимов. СМИ сообщили, что спустя час после зачитывания приговора мужчина задрожал, рассыпал таблетки, и ему вызвали бригаду скорой помощи.
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ленинградская область, выборг, санкт-петербург, происшествия

Обвиняемый в вымогательстве сбежал из больницы в Петербурге

10:55 03.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге, куда его доставили из суда после жалоб на плохое самочувствие, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Обвиняемый в вымогательстве житель Ленинградской области в среду скрылся из Елизаветинской больницы в Петербурге. Его доставили в больницу из суда после того, как он пожаловался на самочувствие", - сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
По данным местных СМИ, из больницы сбежал задержанный по подозрению в вымогательстве житель Выборга Александр Герасимов. СМИ сообщили, что спустя час после зачитывания приговора мужчина задрожал, рассыпал таблетки, и ему вызвали бригаду скорой помощи.
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