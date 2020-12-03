https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html
ПФР разъяснил порядок назначения пенсий инвалидам
ПФР разъяснил порядок назначения пенсий инвалидам
Более 11 миллионов человек в России получают выплаты по инвалидности, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:42
2020-12-03T12:42
2020-12-03T13:07
россия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 11 миллионов человек в России получают выплаты по инвалидности, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.В ней также разъяснено, что ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную. Страховая положена тем, кто проработал хотя бы один день и имеет стаж. Ее получают 2,05 миллиона человек, средний размер составляет 9,8 тысячи рублей.Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, Пенсионный фонд устанавливает ему социальную пенсию по инвалидности, которая сегодня назначена 2,1 миллиона человек. Ее средний размер составляет 10,6 тысячи рублей.Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф. Сегодня такую пенсию получает 41 тысяча человек, а ее средний размер составляет 13,2 тысячи рублей.Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров на сегодняшний день 61 тысяча человек. Средние размеры их пенсии составляют 31,7 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20201203/sayt-1587448712.html
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россия, пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 11 миллионов человек в России получают выплаты по инвалидности, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
"Третьего декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. В России эта дата также имеет особое значение, поскольку в стране насчитывается 11,7 миллиона граждан с разной степенью инвалидности. Как и в большинстве стран, в России для инвалидов существует ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом", — сказано в публикации.
В ней также разъяснено, что ПФР
выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную. Страховая положена тем, кто проработал хотя бы один день и имеет стаж. Ее получают 2,05 миллиона человек, средний размер составляет 9,8 тысячи рублей.
Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, Пенсионный фонд устанавливает ему социальную пенсию по инвалидности, которая сегодня назначена 2,1 миллиона человек. Ее средний размер составляет 10,6 тысячи рублей.
Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф. Сегодня такую пенсию получает 41 тысяча человек, а ее средний размер составляет 13,2 тысячи рублей.
Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров на сегодняшний день 61 тысяча человек. Средние размеры их пенсии составляют 31,7 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно.