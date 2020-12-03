https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html

ПФР разъяснил порядок назначения пенсий инвалидам

ПФР разъяснил порядок назначения пенсий инвалидам

Более 11 миллионов человек в России получают выплаты по инвалидности, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:42

2020-12-03T12:42

2020-12-03T13:07

россия

пенсионный фонд рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571660917_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8813f7a07abf0ce84c5ff738d4e9a1dd.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 11 миллионов человек в России получают выплаты по инвалидности, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.В ней также разъяснено, что ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную. Страховая положена тем, кто проработал хотя бы один день и имеет стаж. Ее получают 2,05 миллиона человек, средний размер составляет 9,8 тысячи рублей.Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, Пенсионный фонд устанавливает ему социальную пенсию по инвалидности, которая сегодня назначена 2,1 миллиона человек. Ее средний размер составляет 10,6 тысячи рублей.Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф. Сегодня такую пенсию получает 41 тысяча человек, а ее средний размер составляет 13,2 тысячи рублей.Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров на сегодняшний день 61 тысяча человек. Средние размеры их пенсии составляют 31,7 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно.

https://ria.ru/20201203/sayt-1587448712.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, общество