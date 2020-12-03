https://ria.ru/20201203/ostanki-1587440193.html

РВИО: число пропавших без вести в ВОВ постоянно сокращается

РВИО: число пропавших без вести в ВОВ постоянно сокращается

Число советских солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, становится с каждым годом меньше – в этом году поисковики нашли останки более 17 РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T03:15

2020-12-03T03:15

2020-12-03T03:17

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число советских солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, становится с каждым годом меньше – в этом году поисковики нашли останки более 17 тысяч воинов, заявил в четверг РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Количество пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны остается внушительным – по разным оценкам, их число может достигать от 1,8 до 2,4 миллиона человек.По его словам, за последние три года РВИО провело 97 экспедиций, в ходе которых было найдено 4485 советских солдат. В то же время историк подчеркнул, что работы по поиску и захоронению погибших в годы войны завершатся еще очень нескоро."Новые поколения поисковиков, которым неравнодушна судьба советских воинов, будут работать и дальше, но это крайне тяжелый труд, он будет завершен очень нескоро, это даже не десять лет – гораздо больше", - сказал Мягков.История неизвестного солдатаНаучный директор РВИО также рассказал об истории мемориала Неизвестному солдату, сооруженного в Александровском саду в Москве в 1967 году. Изначально его концепция была несколько иной – в 1965 году на этом месте планировалось воздвигнуть памятник воинам, погибшим в битве за столицу. Тогда в Советском Союзе шла подготовка к памятным мероприятиям в честь 25-летия со дня начала Великой Отечественной войны, которые должны были пройти в следующем,1966 году.Автором этой идеи был глава партийной организации Москвы Николай Егорычев. Впоследствии руководство СССР решило воздвигнуть монумент в центре столицы всем советским солдатам, павшим, защищая отечество в 1941-1945 годах.Историк пояснил, что решение увековечить память неизвестного солдата было связано с тем, что после войны множество советских командиров и бойцов числились пропавшими без вести, и не существовало монумента, к которому люди могли прийти, чтобы почтить память этих героев. При этом идея памятника неизвестному солдату уже тогда была не нова – такие мемориалы возводили в Великобритании, Франции и других странах еще после Первой мировой войны.Выбирали тщательноПеред руководством страны стала непростая задача – кто именно из множества павших должен быть захоронен в Могиле Неизвестного Солдата в Москве, учитывая, что никаких достоверных данных о них не было. Правда, определенные критерии отбора все-таки существовали.Утром 3 декабря процессия двинулась к Кремлю. Примечательно, что на всем ее пути вдоль Ленинградского шоссе и Тверской улицы стояла масса людей, которые плакали - многие из них действительно полагали, что павший воин мог оказаться их сыном, братом или отцом.В захоронении неизвестного солдата участвовали полководцы Победы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Уже в следующем, 1967 году, в Кремле зажгли Вечный огонь, а на мемориале высекли всем известные слова: "Никто не забыт, ничто не забыто".Потери в ВОВГоворя о потерях, которые понес Советский Союз в Великой Отечественной войне, собеседник агентства сослался на исследование комиссии под руководством академика РАН Юрия Полякова, которое проводилось в 1990-е годы. Тогда было установлено, что общие потери СССР среди военнослужащих и мирных жителей составили 26,6 миллиона человек.Что касается непосредственно военных потерь, историк полагает, что их количество составляет 8,6 миллиона человек - в это число также входят погибшие, пропавшие без вести, не вернувшиеся из плена, умершие от ран. Мягков пояснил, что называвшаяся в разных источниках цифра 11,3 миллиона человек не совсем точна: она включает не только погибших, но и тех, кто числились пропавшими без вести, но оказались живыми и после были повторно призваны в армию на освобождаемых территориях.

https://ria.ru/20201203/dokumenty-1587433190.html

https://ria.ru/20201120/arkhivy-1585481649.html

https://ria.ru/20201113/vov-1584505869.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/vov-1583868188.html

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россия, российское военно-историческое общество (рвио), украина, в мире