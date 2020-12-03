РВИО: число пропавших без вести в ВОВ постоянно сокращается
03:15 03.12.2020 (обновлено: 03:17 03.12.2020)
© Фото : страница Правительства Калужской области во ВКонтактеТоржественное открытие памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби в деревне Кузьминичи Калужской области
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число советских солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, становится с каждым годом меньше – в этом году поисковики нашли останки более 17 тысяч воинов, заявил в четверг РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Количество пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны остается внушительным – по разным оценкам, их число может достигать от 1,8 до 2,4 миллиона человек.
"С каждым годом эта цифра уменьшается благодаря работе поисковых отрядов. Это огромная гуманитарная работа, в которой принимает участие и Российское военно-историческое общество. В 2020 году в России были обнаружены останки более 17 тысяч бойцов Красной армии, только поисковики РВИО нашли 1020 павших воинов", - сказал Мягков.
По его словам, за последние три года РВИО провело 97 экспедиций, в ходе которых было найдено 4485 советских солдат. В то же время историк подчеркнул, что работы по поиску и захоронению погибших в годы войны завершатся еще очень нескоро.
"Новые поколения поисковиков, которым неравнодушна судьба советских воинов, будут работать и дальше, но это крайне тяжелый труд, он будет завершен очень нескоро, это даже не десять лет – гораздо больше", - сказал Мягков.
История неизвестного солдата
Научный директор РВИО также рассказал об истории мемориала Неизвестному солдату, сооруженного в Александровском саду в Москве в 1967 году. Изначально его концепция была несколько иной – в 1965 году на этом месте планировалось воздвигнуть памятник воинам, погибшим в битве за столицу. Тогда в Советском Союзе шла подготовка к памятным мероприятиям в честь 25-летия со дня начала Великой Отечественной войны, которые должны были пройти в следующем,1966 году.
Автором этой идеи был глава партийной организации Москвы Николай Егорычев. Впоследствии руководство СССР решило воздвигнуть монумент в центре столицы всем советским солдатам, павшим, защищая отечество в 1941-1945 годах.
"Именно с 1965 года День Победы стал так широко отмечаться в Советском Союзе, именно тогда впервые с 1945 года 9 мая вновь был объявлен выходным днем. К тому моменту выросло новое поколение, которое смогло посмотреть на события войны не только глазами ветеранов: стали публиковаться мемуары полководцев, общество начало задаваться вопросами: "Почему мы победили?", "Как мы победили?", "От чего мы спасли мир?", - рассказал Мягков.
Историк пояснил, что решение увековечить память неизвестного солдата было связано с тем, что после войны множество советских командиров и бойцов числились пропавшими без вести, и не существовало монумента, к которому люди могли прийти, чтобы почтить память этих героев. При этом идея памятника неизвестному солдату уже тогда была не нова – такие мемориалы возводили в Великобритании, Франции и других странах еще после Первой мировой войны.
Выбирали тщательно
Перед руководством страны стала непростая задача – кто именно из множества павших должен быть захоронен в Могиле Неизвестного Солдата в Москве, учитывая, что никаких достоверных данных о них не было. Правда, определенные критерии отбора все-таки существовали.
"В то время неподалеку от мест, где велась битва за Москву, строился город Зеленоград, во время строительных работ было найдено массовое воинское захоронение, откуда были взяты останки рядового бойца без опознавательных знаков. У него были ремень, вся амуниция – это говорило о том, что он не пленный и не дезертир, погиб в бою. То есть к вопросу подошли очень тщательно", - подчеркнул Мягков.
Утром 3 декабря процессия двинулась к Кремлю. Примечательно, что на всем ее пути вдоль Ленинградского шоссе и Тверской улицы стояла масса людей, которые плакали - многие из них действительно полагали, что павший воин мог оказаться их сыном, братом или отцом.
В захоронении неизвестного солдата участвовали полководцы Победы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Уже в следующем, 1967 году, в Кремле зажгли Вечный огонь, а на мемориале высекли всем известные слова: "Никто не забыт, ничто не забыто".
Потери в ВОВ
Говоря о потерях, которые понес Советский Союз в Великой Отечественной войне, собеседник агентства сослался на исследование комиссии под руководством академика РАН Юрия Полякова, которое проводилось в 1990-е годы. Тогда было установлено, что общие потери СССР среди военнослужащих и мирных жителей составили 26,6 миллиона человек.
"Этих данных РВИО придерживается и считает верными. Есть и другие мнения – работавший в Институте российской истории РАН доктор наук Виктор Земсков считал, что эта цифра может быть завышена", - отметил Мягков.
Что касается непосредственно военных потерь, историк полагает, что их количество составляет 8,6 миллиона человек - в это число также входят погибшие, пропавшие без вести, не вернувшиеся из плена, умершие от ран. Мягков пояснил, что называвшаяся в разных источниках цифра 11,3 миллиона человек не совсем точна: она включает не только погибших, но и тех, кто числились пропавшими без вести, но оказались живыми и после были повторно призваны в армию на освобождаемых территориях.