https://ria.ru/20201203/obyski-1587575721.html

Минимум у шести журналистов в Латвии прошли обыски, заявил глава Baltnews

Минимум у шести журналистов в Латвии прошли обыски, заявил глава Baltnews

Глава информационного агентства Baltnews Андрей Стариков заявил, что известно минимум о шести журналистах в Латвии, у которых прошли обыски, некоторые не... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:26

2020-12-03T20:26

2020-12-04T00:39

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава информационного агентства Baltnews Андрей Стариков заявил, что известно минимум о шести журналистах в Латвии, у которых прошли обыски, некоторые не выходят на связь.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения."Происходит правовой беспредел. За нарушение санкционного режима может грозить до восьми лет лишения свободы или денежный штраф. Масштабы репрессий таковы, что мы понимаем, что (это) не инициатива только Латвии", - приводит слова Старикова Радио Sputnik.Он напомнил, что сегодня Facebook заблокировал страницу Baltnews, не указав причину этого решения, а на днях контрагент портала в Лондоне не смог получить деньги из-за заморозки счёта."А сегодня мы стали узнавать об обысках и задержаниях наших журналистов. Нам известно минимум о шести людях, некоторые не выходят на связь", - сообщил глава агентства.

https://ria.ru/20201119/simonyan-1585373666.html

https://ria.ru/20200918/diskriminatsiya-1577430030.html

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