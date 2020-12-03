Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/neft-1587574645.html
ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти
ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти
Участники ОПЕК+ согласовали ежемесячное повышение добычи нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:15
2020-12-03T20:56
цены на нефть
опек
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188097_0:137:3155:1912_1400x0_80_0_0_1752ffc31436acfb49409d1defa86278.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участники ОПЕК+ согласовали ежемесячное повышение добычи нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.С января предполагается наращивать добычу сырья на 500 тысяч баррелей в сутки."Также планируется ежемесячно проводить заседание для повторной оценки условий на рынке", — добавил собеседник агентства.Дальнейшее повышение добычи нефти будет зависеть от итогов заседаний, однако оно не должно превышать 500 тысяч баррелей в сутки.В Минэнерго Казахстана подтвердили эту информацию. В ведомстве также отметили, что общее ограничение добычи стран — участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 миллиона баррелей в сутки от базового уровня.Как заметил источник, временные рамки действия новых договоренностей не установлены. Он добавил, что участники встречи также продлили механизм компенсаций, который подразумевает возможность дополнительно сократить добычу нефти странам альянса, отстающим в выполнении своих обязательств.Соглашение ОПЕК+В марте нефтяные котировки обвалились, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки касательно сокращения добычи сырья, ни о ее продлении. С 1 апреля ограничения на добычу сняли. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом, только за март черное золото подешевело более чем в два раза.С мая ОПЕК+ начал сокращать добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки — на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.
https://ria.ru/20201202/neft-1587385290.html
https://ria.ru/20201129/neft-1586838047.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188097_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_fa662c1476f42518be0a3ae1521138f3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, опек, экономика

ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти

20:15 03.12.2020 (обновлено: 20:56 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участники ОПЕК+ согласовали ежемесячное повышение добычи нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
С января предполагается наращивать добычу сырья на 500 тысяч баррелей в сутки.
"Также планируется ежемесячно проводить заседание для повторной оценки условий на рынке", — добавил собеседник агентства.
Дальнейшее повышение добычи нефти будет зависеть от итогов заседаний, однако оно не должно превышать 500 тысяч баррелей в сутки.
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 17:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
В Минэнерго Казахстана подтвердили эту информацию. В ведомстве также отметили, что общее ограничение добычи стран — участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 миллиона баррелей в сутки от базового уровня.
Как заметил источник, временные рамки действия новых договоренностей не установлены. Он добавил, что участники встречи также продлили механизм компенсаций, который подразумевает возможность дополнительно сократить добычу нефти странам альянса, отстающим в выполнении своих обязательств.

Соглашение ОПЕК+

В марте нефтяные котировки обвалились, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки касательно сокращения добычи сырья, ни о ее продлении. С 1 апреля ограничения на добычу сняли. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом, только за март черное золото подешевело более чем в два раза.
С мая ОПЕК+ начал сокращать добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки — на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 14:47
Сечин рассказал, от чего зависят перспективы цен на нефть
 
Цены на нефтьОПЕКЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния