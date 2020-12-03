https://ria.ru/20201203/nato-1587463228.html

В Крыму призвали НАТО "не лезть куда не следует"

В Крыму призвали НАТО "не лезть куда не следует"

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал НАТО не вмешиваться во внутренние дела России и не давать оценки военной мощи в Крыму. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:41

2020-12-03T10:41

2020-12-03T10:41

ефим фикс

черное море

нато

республика крым

йенс столтенберг

сша

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал НАТО не вмешиваться во внутренние дела России и не давать оценки военной мощи в Крыму.Ранее НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, организация отвечает на это усилением своего присутствия в этом регионе. Генсек альянса Йенс Столтенберг также сообщил, что союзники по НАТО готовы продолжать инвестировать в оборону, и на саммите в 2021 году будут представлены рекомендации по усилению альянса.По его словам, прежде всего надо разобраться, на каком основании альянс разворачивает военные объекты на приближенных к российским границам территориях."Россия обеспечивает безопасность своих границ на своей территории, а НАТО вместе с США делают все, чтобы приблизить свои вооруженные силы к границам России. Это можно рассматривать как подготовку к вооруженному вторжению на территорию РФ", - сказал вице-спикер.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html

https://ria.ru/20201203/sarmat-1587460676.html

черное море

республика крым

сша

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ефим фикс, черное море, нато, республика крым, йенс столтенберг, сша, безопасность