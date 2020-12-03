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https://ria.ru/20201203/monolit-1587415006.html
Монолит или метеорит. Что известно о самых загадочных железных артефактах
Монолит или метеорит. Что известно о самых загадочных железных артефактах
В Румынии появился и исчез металлический монолит. Несколькими днями раньше такой же объект обнаружили в далеком каньоне в штате Юта в США — на поверку он... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:00
2020-12-03T08:00
риа наука
археология
метеориты
космос - риа наука
сирия
сша
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Румынии появился и исчез металлический монолит. Несколькими днями раньше такой же объект обнаружили в далеком каньоне в штате Юта в США — на поверку он оказался сборной конструкцией из листов железа. Ученые тем временем спорят о происхождении множества загадочных металлических артефактов, найденных археологическими экспедициями.Нержавеющая колоннаПожалуй, самый знаменитый металлический артефакт — железная колонна в Дели. Считается, что ее создали в IV веке нашей эры при короле Чандрагупте Втором. Коррозионная стойкость памятника привлекла к нему большое внимание, многие пытались объяснить феномен, выдвигали разные гипотезы.Колонна высотой семь метров и 62 сантиметра в основании расположена в районе древнего памятника Кутб-Минар. Ее вес — примерно шесть тонн. По мнению некоторых авторов, от ржавчины обелиск спасает жаркий климат этой части Индии: в Дели и на западе страны, где он пробыл до XI века, влажность не превышает 70 процентов.Другие считают, что все дело в материале. Колонна сделана из почти чистого железа с существенной примесью фосфора, который и придает коррозионную стойкость. Кроме того, памятник покрыт слоем оксида железа. Версию о метеоритном происхождении опровергли — в материале ничтожно мало никеля.Критикуют и гипотезу о том, что колонну выковали из цельного куска железа. Ученые обнаружили на ней след от пушечного ядра, нанесенный не ранее пятисот лет назад. От такого удара обелиск распался бы на две части. Но он устоял, а значит, его структура не однородная, а выкованная из отдельных частей, полагает автор статьи.Вопрос, кто и зачем приказал обстреливать железную колонну, сам по себе — загадка. Возможно, хотели проверить, не спрятаны ли внутри сокровища. Известно, что религиозные объекты нередко делают из драгоценных материалов и камней.Дары небесЗемной или метеоритный металл люди использовали первым — вопрос, вокруг которого идут долгие дискуссии. Но то, что наши предки с древнейших времен работали с метеоритным железом, сейчас уже установленный факт. В 2013 году ученые из Великобритании исследовали бусы, найденные при раскопках на западном берегу Нила. И отнесли их к герзейской культуре возрастом 3300 лет до нашей эры — это самые ранние металлические изделия Египта.Анализ бусин провели с помощью электронного сканирующего микроскопа. Как выяснилось, они состоят из оксида железа с примесью никеля и кобальта. Процентная доля по массе — 4,8 и 0,6 соответственно. Примерно пятипроцентная доля никеля в железе — признак метеоритного происхождения. Аналогичный состав известен по другим артефактам, в частности бусинам американских индейцев V века до нашей эры. Такая же характерная выветрелая структура материала — у китайского оружия с лезвием из метеоритного железа возрастом около тысячи лет до нашей эры.В 2017 году французский ученый Альбер Жамбон показал, что некоторые артефакты бронзового века, возможно, изготовлены из метеоритов. Он проанализировал соотношение железа, никеля и кобальта в кинжале из Турции (возраст — 2500 лет до нашей эры), подвеске из Сирии (2300 лет до нашей эры) и нескольких вещах из Китая эпохи государства Шан (1400 лет до нашей эры), после чего сравнил их с оружием из гробницы Тутанхамона, сделанным, как доказали ранее, из внеземного металла. Судя по результатам исследования, все они могут быть из метеоритного железа.Пропавшая медь с Южного УралаВ 1960-е годы в погребениях курганов III-II тысячелетий до нашей эры на юге России от Волги до Урала археологи находили медные изделия. Металл исключительно чистый — как современная электрохимическая медь. Предполагалось, что его источник — место под названием Каргалы на Южном Урале. К его систематическому изучению ученые приступили только в 1989-м.Первооткрыватель этого археологического памятника, член-корреспондент РАН Евгений Черных в книге "Каргалы — забытый мир" описывает, как "химический портрет" меди помог проследить широкое распространение сделанных из нее предметов — их обнаруживают в районе Днепра, на Кубани, в Крыму.В ту эпоху медь была редким дорогим металлом, поэтому из нее изготавливали ритуальные изделия, которые знатный покойный забирал с собой в загробный мир: топоры, кинжалы, шила. Форма их похожа на те, что делали в других металлургических центрах Циркумпонтийского региона. Но если там использовали бронзу — сплав меди с мышьяком или оловом, то на Южном Урале преобладала чистая медь.Еще одна странность. В бронзовом веке южноуральские степи населяли скотоводы, которые вели подвижный, по сути, кочевой образ жизни. Сложно представить, что их интересовало кузнечное дело, однако факт налицо: останки местных умельцев находят в древних захоронениях, обычно при них — богатый погребальный инвентарь и литейные формы. Судя по всему, кузнец среди номадов был фигурой уважаемой.Археологи проанализировали десятки тысяч металлических изделий бронзового века, обнаруженных на территории от Южного Урала до Днепра. Из чистой меди изготовлена только половина. Это очень мало, учитывая колоссальный объем горных выработок в Каргалы, — исследователи ожидали иного результата. Куда делась львиная доля каргалинской меди — загадка. И почему люди внезапно ушли с рудников после двух тысяч лет интенсивной эксплуатации, пока тоже не ясно.
https://ria.ru/20201129/monolit-1586801494.html
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РИА Новости
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археология, метеориты, космос - риа наука, сирия, сша

Монолит или метеорит. Что известно о самых загадочных железных артефактах

08:00 03.12.2020
 
© REUTERS / Inquam Photos/ziarpiatraneamt.roТаинственный монолит, обнаруженный в Румынии
Таинственный монолит, обнаруженный в Румынии - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© REUTERS / Inquam Photos/ziarpiatraneamt.ro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Румынии появился и исчез металлический монолит. Несколькими днями раньше такой же объект обнаружили в далеком каньоне в штате Юта в США — на поверку он оказался сборной конструкцией из листов железа. Ученые тем временем спорят о происхождении множества загадочных металлических артефактов, найденных археологическими экспедициями.

Нержавеющая колонна

Пожалуй, самый знаменитый металлический артефакт — железная колонна в Дели. Считается, что ее создали в IV веке нашей эры при короле Чандрагупте Втором. Коррозионная стойкость памятника привлекла к нему большое внимание, многие пытались объяснить феномен, выдвигали разные гипотезы.
Колонна высотой семь метров и 62 сантиметра в основании расположена в районе древнего памятника Кутб-Минар. Ее вес — примерно шесть тонн. По мнению некоторых авторов, от ржавчины обелиск спасает жаркий климат этой части Индии: в Дели и на западе страны, где он пробыл до XI века, влажность не превышает 70 процентов.
Другие считают, что все дело в материале. Колонна сделана из почти чистого железа с существенной примесью фосфора, который и придает коррозионную стойкость. Кроме того, памятник покрыт слоем оксида железа. Версию о метеоритном происхождении опровергли — в материале ничтожно мало никеля.
Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 06:45
Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
Критикуют и гипотезу о том, что колонну выковали из цельного куска железа. Ученые обнаружили на ней след от пушечного ядра, нанесенный не ранее пятисот лет назад. От такого удара обелиск распался бы на две части. Но он устоял, а значит, его структура не однородная, а выкованная из отдельных частей, полагает автор статьи.
Вопрос, кто и зачем приказал обстреливать железную колонну, сам по себе — загадка. Возможно, хотели проверить, не спрятаны ли внутри сокровища. Известно, что религиозные объекты нередко делают из драгоценных материалов и камней.
CC BY-SA 4.0 / Tarun Bhardwaj (cropped) / Железная колонна в Дели не ржавеет уже 1600 лет. Только в последнее время на поверхности найдены следы коррозии, как полагают ученые, вызванные загрязненной атмосферой мегаполиса
Железная колонна в Дели - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Tarun Bhardwaj (cropped) /
Железная колонна в Дели не ржавеет уже 1600 лет. Только в последнее время на поверхности найдены следы коррозии, как полагают ученые, вызванные загрязненной атмосферой мегаполиса

Дары небес

Земной или метеоритный металл люди использовали первым — вопрос, вокруг которого идут долгие дискуссии. Но то, что наши предки с древнейших времен работали с метеоритным железом, сейчас уже установленный факт. В 2013 году ученые из Великобритании исследовали бусы, найденные при раскопках на западном берегу Нила. И отнесли их к герзейской культуре возрастом 3300 лет до нашей эры — это самые ранние металлические изделия Египта.
Анализ бусин провели с помощью электронного сканирующего микроскопа. Как выяснилось, они состоят из оксида железа с примесью никеля и кобальта. Процентная доля по массе — 4,8 и 0,6 соответственно. Примерно пятипроцентная доля никеля в железе — признак метеоритного происхождения. Аналогичный состав известен по другим артефактам, в частности бусинам американских индейцев V века до нашей эры. Такая же характерная выветрелая структура материала — у китайского оружия с лезвием из метеоритного железа возрастом около тысячи лет до нашей эры.
В 2017 году французский ученый Альбер Жамбон показал, что некоторые артефакты бронзового века, возможно, изготовлены из метеоритов. Он проанализировал соотношение железа, никеля и кобальта в кинжале из Турции (возраст — 2500 лет до нашей эры), подвеске из Сирии (2300 лет до нашей эры) и нескольких вещах из Китая эпохи государства Шан (1400 лет до нашей эры), после чего сравнил их с оружием из гробницы Тутанхамона, сделанным, как доказали ранее, из внеземного металла. Судя по результатам исследования, все они могут быть из метеоритного железа.
© Фото : The Manchester MuseumФото бусины из Древнего Египта возрастом 3300 лет до нашей эры. Ее состав и характер поверхности указывают на метеоритное железо
Фото бусины Герзейской культуры Древнего Египта, сделано из метеоритного железа - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : The Manchester Museum
Фото бусины из Древнего Египта возрастом 3300 лет до нашей эры. Ее состав и характер поверхности указывают на метеоритное железо

Пропавшая медь с Южного Урала

В 1960-е годы в погребениях курганов III-II тысячелетий до нашей эры на юге России от Волги до Урала археологи находили медные изделия. Металл исключительно чистый — как современная электрохимическая медь. Предполагалось, что его источник — место под названием Каргалы на Южном Урале. К его систематическому изучению ученые приступили только в 1989-м.
Первооткрыватель этого археологического памятника, член-корреспондент РАН Евгений Черных в книге "Каргалы — забытый мир" описывает, как "химический портрет" меди помог проследить широкое распространение сделанных из нее предметов — их обнаруживают в районе Днепра, на Кубани, в Крыму.
В ту эпоху медь была редким дорогим металлом, поэтому из нее изготавливали ритуальные изделия, которые знатный покойный забирал с собой в загробный мир: топоры, кинжалы, шила. Форма их похожа на те, что делали в других металлургических центрах Циркумпонтийского региона. Но если там использовали бронзу — сплав меди с мышьяком или оловом, то на Южном Урале преобладала чистая медь.
Еще одна странность. В бронзовом веке южноуральские степи населяли скотоводы, которые вели подвижный, по сути, кочевой образ жизни. Сложно представить, что их интересовало кузнечное дело, однако факт налицо: останки местных умельцев находят в древних захоронениях, обычно при них — богатый погребальный инвентарь и литейные формы. Судя по всему, кузнец среди номадов был фигурой уважаемой.
Археологи проанализировали десятки тысяч металлических изделий бронзового века, обнаруженных на территории от Южного Урала до Днепра. Из чистой меди изготовлена только половина. Это очень мало, учитывая колоссальный объем горных выработок в Каргалы, — исследователи ожидали иного результата. Куда делась львиная доля каргалинской меди — загадка. И почему люди внезапно ушли с рудников после двух тысяч лет интенсивной эксплуатации, пока тоже не ясно.
© Фото : "Каргалинские рудники"Следы рудников близ поселка Уранбаш — древний металлургический комплекс Каргалы на Южном Урале, где добывали медь в бронзовом веке
Следы рудников близ посёлка Уранбаш - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : "Каргалинские рудники"
Следы рудников близ поселка Уранбаш — древний металлургический комплекс Каргалы на Южном Урале, где добывали медь в бронзовом веке
 
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