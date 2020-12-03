Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587536135.html
МИД отверг обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии
МИД отверг обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии
Москва отвергает обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии, воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях, заявила официальный... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:33
2020-12-03T16:49
обсе
мария захарова
дмитрий песков
москва
румыния
йенс столтенберг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647279_0:56:2955:1718_1400x0_80_0_0_14e0af911166cb093a5291c1b464cffd.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва отвергает обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии, воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Так она прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга после встречи главы МИД альянса, который сказал, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии тем, что в Приднестровье находятся российские войска."Пребывание в регионе российского воинского контингента, который является составной частью размещенных там совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасна, осуществляется на законных основаниях. За 28 лет своего существования миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность, надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, все документы на этот счет, все-таки, я думаю, можно было бы в НАТО изучить", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Россия привержена неукоснительному выполнению своим воинским контингентом мандата и задач миротворческой операции. Мы исходим из того, что эта тема находится в плоскости двусторонних российско-молдавских отношений", - добавила она.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие "резких движений".
https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586636869.html
https://ria.ru/20201130/yazyk-1586961246.html
москва
румыния
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647279_91:0:2820:2047_1400x0_80_0_0_4d94b36de01b9e94570a9ffaf48c772e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, мария захарова, дмитрий песков, москва, румыния, йенс столтенберг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, молдавия, в мире

МИД отверг обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии

16:33 03.12.2020 (обновлено: 16:49 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва отвергает обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии, воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга после встречи главы МИД альянса, который сказал, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии тем, что в Приднестровье находятся российские войска.
"Пребывание в регионе российского воинского контингента, который является составной частью размещенных там совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасна, осуществляется на законных основаниях. За 28 лет своего существования миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность, надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, все документы на этот счет, все-таки, я думаю, можно было бы в НАТО изучить", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Россия привержена неукоснительному выполнению своим воинским контингентом мандата и задач миротворческой операции. Мы исходим из того, что эта тема находится в плоскости двусторонних российско-молдавских отношений", - добавила она.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 15:49
Лукашенко заявил о планах ЕС вытеснить Россию из Украины и Молдавии
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие "резких движений".
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 14:10
Санду раскритиковала законопроект о статусе русского языка в Молдавии
 
ОБСЕМария ЗахароваДмитрий ПесковМоскваРумынияЙенс СтолтенбергМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Узбекистане решение по испытаниям "Спутник V" примут в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния