https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587536135.html

МИД отверг обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии

МИД отверг обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии

Москва отвергает обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии, воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях, заявила официальный... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:33

2020-12-03T16:33

2020-12-03T16:49

обсе

мария захарова

дмитрий песков

москва

румыния

йенс столтенберг

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

молдавия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва отвергает обвинения НАТО в нарушении суверенитета Молдавии, воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Так она прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга после встречи главы МИД альянса, который сказал, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии тем, что в Приднестровье находятся российские войска."Пребывание в регионе российского воинского контингента, который является составной частью размещенных там совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасна, осуществляется на законных основаниях. За 28 лет своего существования миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность, надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, все документы на этот счет, все-таки, я думаю, можно было бы в НАТО изучить", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Россия привержена неукоснительному выполнению своим воинским контингентом мандата и задач миротворческой операции. Мы исходим из того, что эта тема находится в плоскости двусторонних российско-молдавских отношений", - добавила она.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие "резких движений".

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586636869.html

https://ria.ru/20201130/yazyk-1586961246.html

москва

румыния

молдавия

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обсе, мария захарова, дмитрий песков, москва, румыния, йенс столтенберг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, молдавия, в мире